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İstanbul'da halk otobüsü kaza yaptı!

İstanbul'da halk otobüsü kaza yaptı!

Aksaray'da bir halk otobüsü, tramvay yoluna girip kaza yaptı. Çarpmanın etkisiyle tramvay hattının elektrik direkleri devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

İstanbul Aksaray'da halk otobüsü tramvay yoluna girdi.

Şoförün direksiyon kontrolünü yitirdiği otobüs, tramvay hattının elektirk direklerine çarptı.

Halk otobüsü MOBESE direğine çarptı, tramvay seferlerinde aksama meydana geldi

Bölgeye kurtarıcı araçları ve ekipleri gönderildi.

Bağcılar-Kabataş seferlerinde aksama yaşandı. İlk bilgilere göre kazada can kaybı ya da yaralanma olmadı.

(DHA)


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