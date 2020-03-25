İstanbul'da halk otobüsü kaza yaptı!

İstanbul Aksaray'da halk otobüsü tramvay yoluna girdi.

Şoförün direksiyon kontrolünü yitirdiği otobüs, tramvay hattının elektirk direklerine çarptı.

Halk otobüsü MOBESE direğine çarptı, tramvay seferlerinde aksama meydana geldi

Bölgeye kurtarıcı araçları ve ekipleri gönderildi.

Bağcılar-Kabataş seferlerinde aksama yaşandı. İlk bilgilere göre kazada can kaybı ya da yaralanma olmadı.

(DHA)