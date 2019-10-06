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  3. Istanbul'da 'fit polis' dönemi: 46 bin polis her gün spor yapacak

Istanbul'da 'fit polis' dönemi: 46 bin polis her gün spor yapacak

Istanbul'da 'fit polis' dönemi: 46 bin polis her gün spor yapacak

İstanbul Emniyeti, polislerin daha zinde olması için “Polis Zinde, Vatandaş Güvende” projesi başlattı. Polisler 39 ilçede açılan 42 salonda spor yapacak.

Devrim TOSUNOĞLU/HABER MERKEZİ

Hayatlarını vatandaşa hizmete adayan polisler, sporu sadece seminerlerde duydu, ‘spor yapın’ nasihatleri aldı. İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan personelin yaşam kalitesini artırması için yeni bir projeyi hayata geçirdi. Yaklaşık 20 bin polisin katıldığı bir anket başlatılarak ‘spor yapıp yapmadığı/nedeni’ ile birlikte soruldu. 16 bin polis spor yapmadığını belirtti, neden olarak da vakitsizlik ve salon ücretlerini gösterdi. Bunun üzerine Çalışkan’ın talimatıyla polislere haftanın bir günü bir saat gidiş, bir saat spor ve bir saatte dönüş olmak üzere üç saat izin verildi.    

42 SALON AYARLANDI 

Polis Zinde, Vatandaş Güvende” projesi için İstanbul’un 39 ilçesinde 42 salon ayarlandı. Polis memuru, komiser yardımcısı, komiser, başkomiser,  emniyet amiri ve emniyet müdürlerinin de aralarında bulunduğu bin 300’ü kadın, 18 bin 700’ü erkek 20 bin polise tek tip eşofman dağıtılarak ilk etapta bunların spor yapması hedeflendi. Eğitimcilerin de spor akademisi mezunu polislerden seçildiği salonlarda 7’si kadın 65 spor hocası yer alıyor. Projeye daha sonra kentte görev yapan 46 bin polisin tamamı dahil edilecek. Böylece polisler mesai dışı zamanda aileleriyle daha fazla vakit geçirirken spor yaparak da sağlıklı kalabilecek. 

AVRASYA MARATONUNDA KOŞACAKLAR 

‘Polis zinde, vatandaş güvende’ sloganıyla hayata geçirilecek bu uygulama sonrası polisler Avrasya Maratonu’nunda da koşacak.

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