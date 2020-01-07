İstanbul'da fırtına ve şiddetli yağış! Evleri su bastı, ağaçlar devrildi... Meteoroloji'den yeni uyarı

İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak yağış ve fırtına nedeniyle kentte zor anlar yaşandı. Caddelerde ve yollarda su birikintileri oluşurken Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni bir uyarıda bulundu.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Hatay, Osmaniye VE Antalya’nın doğu kıyıları ile Kahramanmaraş'ın batısında kuvvetli (21-50 kg/m2); Adana çevrelerinde yer yer şiddetli (51-100 kg/m2), Mersin çevrelerinde yer yer şiddetli ve aşırı(100 kg/m2 üzeri) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım ve kıyıya yakın kesimlerde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Çanakkale'nin doğu (Bayramiç, Yenice, Biga, Çan), Balıkesir'in batı (Balya, Gönen, İvrindi), Kırklareli'nin doğu (Pınarhisar, Vize, Demirköy) ve Tekirdağ'ın kuzeydoğu (Kapaklı ve Saray), Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Isparta'nın güney ve doğu, Konya ve Karaman'ın güney, Mersin ve Adana'nın iç ve dağlık kesimleri ile Niğde'nin güney ilçelerinde yoğun (20 cm ve üzeri) olması beklendiğinden buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda yaşanabilecek aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Marmara ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına (70-110 km/sa), Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Şiddetli yağış nedeniyle Sultanbeyli Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan 4 katlı Şehit İhsan Yıldız İmam Hatip Ortaokulu’nun bodrum katındaki rögar taştı.

Okul yönetimi durumu İSKİ ekiplerine bildirdi. Okulun zemin katı sularla doldu. Su seviyesi yaklaşık 10-12 santimetreyi buldu.

Oluşan su baskını nedeniyle okulda sık sık elektrikler kesildi. Okul yönetimi rögarın taşması nedeniyle öğrencileri okuldan tahliye etti. Derslere ara verildi. Okulda görevli öğretmenler çizmelerini giyerek suları tahliye etmeye çalıştı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 80’E ULAŞTI!

İstanbul’da etkisini tüm gün sürdüren yağmur nedeniyle akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Yoğunluk her iki yakada özellikle TEM ve D-100 karayolunda etkisini gösterdi. Trafik bazı bölgelerde durma noktasına gelirken, İBB trafik yoğunluk haritasına göre saat 18.30 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 80’e ulaştı.

KÖPRÜDE KAZA

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde Anadolu’dan Avrupa’ya geçişte sağ şeritte meydana gelen trafik kazası nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

METRUK BİNANIN ÇATISI ÇÖKTÜ

Fatih Balat Mahallesi Yasemin Sokak’ta bulunan 2 katlı metruk binanın çatısı yoğun yağış nedeniyle çöktü. Daha önceden de sürekli parçaların düştüğü öğrenilen çatıdan düşen moloz parçaları bitişiğinde bulunan binaya zarar verdi.

Çatı çökmesi sırasında evde olduğunu söyleyen Nihat Azı daha önceden binayla ilgili belediyeye çok sayıda ihbarda bulunduğunu söyledi.

Nihat Azı, “Biz sandık ki bir yer de savaş var çatı katına birisi bomba attı. Yukarı çıkıp baktık ki binanın bir buçuk katı olduğu gibi benim çatının üzerinde” dedi. Binadan düşen parçalar nedeniyle belediye ekipleri binanın önünü bariyerle kapattı.

SULTANGAZİ’DE EVLERİ SU BASTI

Sultangazi’de geceden beri etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bazı evleri su bastı. Eşyaları kullanılmaz hale gelen aileler her şiddetli yağışta evlerinin bu hale gelmesine isyan etti.

İstanbul'da dün gece başlayan yağmur etkisini sürdürüyor. Sultangazi'de iddiaya göre su havzası olan bölgedeki evlerin bodrum katlarını su bastı. Birçok evin zarar gördüğü su baskınları sebebiyle aileler mağdur oldu.

Evlerine dolan su sebebiyle eşyaları kullanılamaz hale gelen aileler, her şiddetli yağmurda evlerini su bastığını söyledi. Su basan evlerden belediye ekipleri vidanjör ile su tahliyesi yaptı.

Her şiddetli yağmurda evini su bastığını söyleyen Muhsine Dilaver, sürekli eşya almanın çok masraflı olduğunu belirtti.

“ÇOK MASRAF OLUYOR, ÇOK ZORLUYOR”

Dilaver, şunları söyledi:

* Önce lağım suyu sonra arkayı su basıyor. Evin duvar altından oradan, buradan geliyor. Sonra evdeki eşyalar gidiyor.

* Çocukları akrabalara, komşulara gönderiyoruz. Biz de bir yere bırakıp gidemiyoruz.

* Su çoğalmasa gideriz bir yerde bekleriz ama su gittikçe çoğalıyor.

* Yükseklere çıkarttığımız eşyaların üzerine çıkacak neredeyse.

* Çok masraf oluyor, çok zor oluyor. Biz de kalabalık aileyiz. Hastamız var, çocuklar var.

* Ben de hamileyim çok zorlanıyoruz. Zaten lağım suyudur neyle yıkayacağız.

“KİMİN EVİNE GİTSEK HEPSİ PERİŞAN”

Komşularına yardım ettiklerini ancak ellerinden fazla bir şey gelmediğini ifade eden Fatma Emsalsiz, şöyle konuştu:

* Bölgedeki bütün bodrum katlar böyle. Kimin evine gitsek hepsi perişan.

* 4-5 senedir insanlar perişan olmuş. Biz komşuları olarak görevimizi yapıyoruz ama elimizden gelen bu kadar ancak. Ama olan bu değişen bir şey yok.

* İnsanlar perişan oluyor yazık. Geceden beri bu haldeler. Sadece bu aile değil çok var.

FATİH’TE YOLA AĞAÇ DEVRİLDİ

İstanbul’da etkili olan fırtınayla Fatih Kızılelma caddesinde ağaç devrildi. Devrilen ağaç iki araca zarar verdi. İtfaiye ve belediye ekipleri devrilen ağacı kaldırmak için çalışma başlattı.

ŞİŞLİ’DE DE YOLA AĞAÇ DEVRİLDİ

Rüzgarın etkisiyle saat 17.00 sıralarında Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir ağaç yola devrildi. Bu sırada yoldan geçen kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Kökünün çürüdüğü görülen ağaç itfaiye ekiplerinin çalışması sonrasında belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

FABRİKANIN ÇATISI UÇTU

Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi Oruç Reis Sokak’ta 6 katlı bir fabrikanın çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Uçan çatının bir kısmı binanın önünde park halindeki kamyonetin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, çatının parçalarını kaldırmak için çalışma yaptı. Çatının düştüğü anda çevrede kimsenin olmaması ise olası bir faciayı önledi. Ekiplerin çalışmaları sürerken, fabrikada büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

ÜMRANİYE’DE EVİ SU BASTI

Ümraniye Hekimbaşı Mahallesi’nde yoğun yağış nedeniyle bir evin içerisinde ve bahçesinde su baskını meydana geldi. Evi basan su nedeniyle eşyalar zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ümraniye Belediyesine bağlı ekipler ve itfaiye ekipleri evdeki suyu tahliye etti. Ev sakinleri ise bahçeleri tamamen su içerisinde kaldığı için evin içerisinde bekledi.

AĞAÇ OTOMOBİLİN ÜSTÜNE DEVRİLDİ

Kadıköy Osmanağa Mahallesi’nde fırtına nedeniyle ağaç devrildi. Ağacın üzerine devrildiği park halindeki otomobilde hasar meydana geldi. Ağacın kaldırılmasının ardından yol açıldı.

FIRTINA ÇATIYI UÇURDU

Silivri’de fırtına hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yeni Mahalle 1 Kasım Caddesi üzerinde 3 katlı binanın çatısı bahçeye uçtu. Haber verilmesi üzerine olay itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından çatı olay yerinden kaldırılırken, tehlike arz eden parçalar da toplandı.

Fırtına ve yağış nedeniyle şemsiyelerle korunarak kaldırımda yürüyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Yeni Mahalle 1 Kasım Caddesi’nde bulunan bir marketin tabelası zarar gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine Silivri İtfaiye ekipleri ve Polis ekipleri sevk edildi. Tabela kopmak üzereyken itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kaldırıldı. Bu sırada Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak vatandaşları uyardı.

6 KATLI BİNANIN ÇATISI UÇTU

Olay, saat 18.00 sularında Kağıthane Çağlayan Mahallesi Meral Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan 6 katlı binanın çatısı fırtına nedeniyle uçtu.

Uçan çatı sokaktaki başka bir binanın cephesine çarpıp sokakta park halindeki araçların üzerine düştü. Olayı görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Araçları zarar gören vatandaşlar araçlarını kendi imkanlarıyla bulundukları yerden çekerken, olay yerine gelen polis ekipleri sokağı araç trafiğine kapattı.

Olay sırasında binanın bulunduğu bölgede kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Çatıdan uçan parçalar ekipler tarafından temizlenirken, yol tekrar trafiğe açıldı.

ARNAVUTKÖY’DE AĞAÇ YOLA DEVRİLDİ!

İstanbul’da etkili olan fırtınayla Sevban Mehmet caddesi’nde bir ağaç yola devrildi. Devrilen ağaç belediye ekiplerince kaldırıldı.

SARIYER’DE BİNANIN ÇATISI UÇTU

Sarıyer Pınar Mahallesi Dişbudak Sokak’ta bulunan 2 katlı bir binanın çatısı fırtınada uçtu. Olay yerine gelen ekipler, çatıdan düşen parçalar nedeniyle güvenlik önlemi alarak, sokağı bir süre araç ve yaya trafiğine kapattı. İtfaiye ekipleri binada ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Çatıdan düşen parçaların itfaiye ekipleri tarafından temizlenmesinin ardından sokak tekrar yaya ve araç trafiğine açıldı.

UÇAN ÇATI 100 METRE İLERİDEKİ BİNANIN İÇİNE GİRDİ

Olay, saat 18.00 sıralarında Çekmeköy Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle bir binanın çatısı uçtu. Yerinden kopan çatı yaklaşık 100 metre ilerideki 3 katlı binaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle çatı parçaları dairelerin mutfaklarından içeri girdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken dairelerde ve binanın dış cephesinde hasar meydana geldi.

“BOMBA PATLADI ZANNETTİM İLK ÖNCE”

Zarar gören binada oturan Nezahat Doruk, “Eşim mutfaktaydı ben içerideydim. Bomba patladı zannettim ilk önce. Çok korktum, fırladım geldim. Eşimi merak ettim bir şey oldu zannettim. Bizlere bir şey olmadı ama tansiyonum çok fena çıktı. Kendimi iyi hissetmiyorum” dedi.

“HALA TİTRİYORUM”

Binada yaşayan Nigar Güler ise, şöyle konuştu:

* Ben biraz rahatsızdım içeride uzanıyordum. Çocuklara yemeklerini verdim. Yediler içeri geçtiler.

* Uykuya dalıyordum, bir bomba gibi sanki yıldırım düşmüş gibi ses geldi.

* Çocuklar da ancak 15 dakika oldu içeri geçeli. Çocukların bağırtısı feryadıyla dışarıyla yıldırım düştüğünü sandım.

* Hala titriyorum. Çocuklarım 15 dakika arayla kurtuldular. Ben mutfağa girince anladım böyle bir şey olduğunu.

“YEMEĞİNİ YERKEN UÇAN ÇATIDAN DOLAYI CANINDAN OLABİLİRDİ”

Daire sahibi yakını ve aynı zamanda Çatıder üyesi Sinan Kaya yaşanan çatı uçmalarıyla ilgili şunları söyledi:

* İnsanlar ellerine çekici alıp iki çivi çakarak maalesef bu gördüğünüz faciaların oluşmasına sebep oluyor.

* Binalarda en çok önemli olan iki yer vardır, temel ve çatı. Bunlarda eğer ki maliyeti düşürmek için ehli olmayan insanlara bu işleri verirseniz.

* Bir mutfağın içerisindeyiz. Mağdur burada yemeğini yerken birden uçan çatıdan dolayı canından olabilirdi.

AĞAÇ ARACIN ÜZERİNE DEVRİLDİ! SÜRÜCÜ YARALANDI

Güngören Tozkoparan Eski Londra Asfaltı Caddesi’nde ilerleyen otomobilin üzerine şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç devrildi. Araçta hasar oluşurken sürücü yaralandı. Yaralı sürücüye olay yerine çağrılan ambulansta müdahale edildi.

BİNANIN ÇATISI BAŞKA BİNANIN ÇATISINA UÇTU

Başakşehir’de Altınşehir Mahallesi Koçak sokak üzerinde bulunan 2 katlı bir binanın çatısı şiddetli rüzgarın etkisiyle yerinden çıkarak yan tarafta bulunan tek katlı binanın çatısına uçtu.

Gürültüyü duyarak yukarıya çıkan bina sakinleri durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yerinden çıkan çatıyı halat ile binaya sabitleyerek uçmaması için önlem aldı.

Öte yandan rüzgarın etkisiyle çatının üzerinde durduğu duvarlardan da parçalar düştü. Duvarlardan düşen parçalar yola savruldu.

Yerinden çıkan çatıyı sürüklendiği sırada tutmaya çalışırken kulağından yaralanan Giravi Hatun, şunları söyledi:

* Bir ses geldi. Gelinim bağırıyordu. Yukarıya çıktık.

* Baktım ki çatı yerinden çıkmış. Kulağım yaralandı. Rüzgar yerinden söktü.

* Sağ tarafta yan komşunun binasının üzerine sürükledi. Duvarlar yıkıldı.

(DHA-İHA)