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İstanbul'da FETÖ operasyonu

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 27 şüpheli hakkında gözaltı ve yakalama kararı verildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, başsavcılık bünyesinde yürütülen bir soruşturma kapsamında, 27 şüpheli hakkında FETÖ/PDY ile irtibatları olduklarına dair ifade bulunduğu ve bu kişilerin örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'un gerçek kullanıcısı olduklarının tespit edildiği belirtildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik, bu sabah saat 06:00 itibarıyla İstanbul merkezli, Hatay, Tokat, Ankara, Balıkesir, Denizli ve Osmaniye olmak üzere toplam 7 ilde eş zamanlı olarak gözaltı ve yakalama kararı verildiği ifade edilen açıklamada, yakalama işlemlerinin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yerine getirildiği kaydedildi.

(AA)

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