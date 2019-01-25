İstanbul'da FETÖ operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, başsavcılık bünyesinde yürütülen bir soruşturma kapsamında, 27 şüpheli hakkında FETÖ/PDY ile irtibatları olduklarına dair ifade bulunduğu ve bu kişilerin örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'un gerçek kullanıcısı olduklarının tespit edildiği belirtildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik, bu sabah saat 06:00 itibarıyla İstanbul merkezli, Hatay, Tokat, Ankara, Balıkesir, Denizli ve Osmaniye olmak üzere toplam 7 ilde eş zamanlı olarak gözaltı ve yakalama kararı verildiği ifade edilen açıklamada, yakalama işlemlerinin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yerine getirildiği kaydedildi.

(AA)