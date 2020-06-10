10 Haziran 2020 Çarşamba 13:00 | Son Güncelleme:
İstanbul'da eylem hazırlığındaki 4 PKK'lı terörist yakalandı
İstanbul'de gerçekleştirilen operasyonda eylem hazırlığında olan 4 PKK'lı terörist yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK - PYD/YPG terör örgütü faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; geçmiş dönemlerde, Suriye'de terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikten sonra illegal yollardan Türkiye'ye girdiği belirlenen kişilere yönelik operasyon başlattı. Yapılan operasyonda 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Polisin şüphelilere yönelik operasyonlarının devam ettiği öğrenildi.