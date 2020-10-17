İstanbul'da ev partileri vakaları tırmandırdı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Necmi İlhan, İstanbul ve Bursa’daki koronavirüs vaka artışını değerlendirdi: “İstanbul ve Doğu Marmara demek daha doğru olacaktır. Doğu Marmara’da iller arası geçişin özellikle İstanbul’a çok fazla olduğunu görüyoruz. İnsanlar İstanbul’da çalışıyor; Kocaeli, Sakarya’da ikamet ediyor ya da tam tersi. Bursa’da da aynı. Ankara’da eylül başında gördüğümüz toplumsal değişikliği şimdi İstanbul ve Doğu Marmara yaşıyor.”

HAYAT 24 SAAT DEVAM EDİYOR

“İstanbul ve Doğu Marmara’da toplumun gelir düzeyi daha yüksek. Çevrede çok fazla tatil beldesi bulunduğu için insanlar hafta sonu tatillerini geçiriyorlar. Ankara’daki vatandaşların çoğunluğu gelir açısından daha orta sınıfa sahip oldukları için tatilde daha çok memleketlerine, belki kısa süreliğine deniz kenarlarına gittiler. Döndükten sonra da düğünlerin çok olmasıyla Ankara’da ağustos ve eylülde çok zor günler yaşadık. İstanbul başta olmak üzere daha batı bölgelerde sosyal yaşam 24 saat devam ediyor. Ankara’da böyle değil. İnsanlar en fazla hafta sonu bir araya geliyor. Koronavirüs kalabalıklaşmalardan çok etkileniyor. Gördüğümüz kadarıyla İstanbul’daki sosyal faaliyetler, hafta sonu eğlenceleri, ev partileri de vakaları açık bir şekilde artırıyor.”

