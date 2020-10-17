  • $7,9347
  • 9,2997
  • 484.61
  • 1192.73
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
17 Ekim 2020 Cumartesi 22:17 | Son Güncelleme:

İstanbul'da ev partileri vakaları tırmandırdı

İstanbul'da ev partileri vakaları tırmandırdı

Şehre dönüş İstanbul'u yeniden salgının merkezi konumuna getirdi. Prof. Dr. İlhan “İstanbul'daki sosyal faaliyetler, hafta sonu eğlenceleri, ev partileri vakaları artırıyor” dedi.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Necmi İlhan, İstanbul ve Bursa’daki koronavirüs vaka artışını değerlendirdi: “İstanbul ve Doğu Marmara demek daha doğru olacaktır. Doğu Marmara’da iller arası geçişin özellikle İstanbul’a çok fazla olduğunu görüyoruz. İnsanlar İstanbul’da çalışıyor; Kocaeli, Sakarya’da ikamet ediyor ya da tam tersi. Bursa’da da aynı. Ankara’da eylül başında gördüğümüz toplumsal değişikliği şimdi İstanbul ve Doğu Marmara yaşıyor.”

HAYAT 24 SAAT DEVAM EDİYOR

“İstanbul ve Doğu Marmara’da toplumun gelir düzeyi daha yüksek. Çevrede çok fazla tatil beldesi bulunduğu için insanlar hafta sonu tatillerini geçiriyorlar. Ankara’daki vatandaşların çoğunluğu gelir açısından daha orta sınıfa sahip oldukları için tatilde daha çok memleketlerine, belki kısa süreliğine deniz kenarlarına gittiler. Döndükten sonra da düğünlerin çok olmasıyla Ankara’da ağustos ve eylülde çok zor günler yaşadık. İstanbul başta olmak üzere daha batı bölgelerde sosyal yaşam 24 saat devam ediyor. Ankara’da böyle değil. İnsanlar en fazla hafta sonu bir araya geliyor. Koronavirüs kalabalıklaşmalardan çok etkileniyor. Gördüğümüz kadarıyla İstanbul’daki sosyal faaliyetler, hafta sonu eğlenceleri, ev partileri de vakaları açık bir şekilde artırıyor.”

<p>Sanatçı Sinan Özen, 2016 yılında Burcu Kartal ile dünyaevine girdi. 8 ay önce Neva ve Sanberk adı

Sinan Özen'in 8 aylık kızı Neva 7. kez ameliyata alındı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

En ilginç Japon icatları ve saygılı davranışları

17 Ekim 2020 altın fiyatları ne kadar oldu? Canlı gram ve çeyrek altın fiyatları

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.