Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6871
  • 6,2908
  • 274.585
  • 101930
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. İstanbul'da ele geçirildi! 1 ton...

İstanbul'da ele geçirildi! 1 ton...

İstanbul'da ele geçirildi! 1 ton...

Eyüpsultan'da, kaçak nargile tütünü üretildiği belirlenen imalathaneye yönelik operasyonda 1 ton kaçak nargile tütünü, yüklü miktarda ham madde ve nargile tütünü imalatında kullanılan düzenek ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerinin teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, Eyüp'te çeşitli iş kollarıyla ilgili atölye ve imalathanelerin bulunduğu bir iş merkezinde kaçak nargile tütünü imal edilen bir iş yeri olduğu belirlendi.

Operasyon başlatan KOM Şube ekipleri, söz konusu adrese baskın düzenledi. Operasyonda satışa hazır halde 1 ton kaçak nargile tütünü, yüklü miktarda ham madde ve nargile tütünü yapımında kullanılan düzeneğe el konuldu. Konuyla ilgili 1 kişi de gözaltına alındı.

(DHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Yeniden anneliğe yeşil ışık
Sinan Akçıl ölümden döndü
Canan Karatay ve Nebahat Çehre capslere cevap verdi
Yasak aşk iddialarına Seren Serengil'den ilk yorum
Ümit Erdim'i sinirlendiren kilo yorumu
<p>İstanbul’un çeşitli noktalarında otomobilleriyle sahneye çıkan magandalar yine trafikte terör est

Trafikte İsyan Ettiren Görüntüler! 'Can Güvenliğim Sıfır'

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Gece sesleri duyuluyor... Ormanı yediler!

Kore kahramanlarının TSK arşivlerindeki fotoğrafları