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  3. İstanbul'da ele geçirildi: 1 milyon 900 bin lira değerinde
15 Haziran 2020 Pazartesi 09:41 | Son Güncelleme:

İstanbul'da ele geçirildi: 1 milyon 900 bin lira değerinde

İstanbul'da ele geçirildi: 1 milyon 900 bin lira değerinde

İstanbul'da bir depoya düzenlenen baskında 18 ton kaçak etil alkol ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli yollarla kente getirilen kaçak etil alkollerin, sahte içki ve dezenfektan üretimi yapan firmalara pazarlanacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından jandarma, Ataşehir'de bir depoya baskın düzenledi.

Depoda yapılan aramada 18 ton kaçak etil alkol ele geçirildi. Adreste bulunan B.B., T.K. ve Y.Y. gözaltına alındı.

Ele geçirilen kaçak etil alkolün piyasa değerinin 1 milyon 900 bin lira olduğu bildirildi.

Kaçak etil alkoller İçişleri Bakanlığının Genelgesi gereği kamu yararında kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edilirken, depo mühürlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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