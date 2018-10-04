PKK/KCK terör örgütünün Avusturya yapılanmasına finansman sağlayan şüpheli Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK adına faaliyette bulunduğu, üst düzey yöneticileriyle irtibatlı olduğu örgütün Avusturya yapılanmasına finansman sağladığı öne sürülen H.T'nin Atatürk Havalimanı'ndan yurt dışına çıkacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, soruşturma kapsamında, 2 Ekim'de havalimanında operasyon düzenleyerek, H.T'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin üst aramasında, 19 bin 415 avro, 2 bin 666 dolar, 240 frank, 95 paund ve 10 bin 860 lira ile örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol hükümleri uygulanarak yurt dışına çıkış yasağı ve 100 bin lira kefaletle serbest bırakıldı.

(AA)