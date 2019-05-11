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İstanbul'da dolu sürprizi

İstanbul'da dolu sürprizi

İstanbul'da öğle saatlerinde sağanak yağış ve dolu etkili oldu. Mayıs ayında gelen dolu sürprizine hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İstanbul'u etkisi altına alan yağışlı hava bugün de devam etti. Öğle saatlerinde kentin bazı bölgelerinde sağanak yağış ve dolu etkili oldu. Mayıs ayında dolu sürpriziyle karşılaşan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bir anda bastıran sağanak ve dolu yağışı trafiği de olumsuz etkiledi. Trafikte aksamalar meydana gelirken bazı noktalarda su birikintileri oluştu.

(İHA)

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