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  • İstanbul'da DHKP-C'ye operasyon: El yapımı patlayıcı madde ele geçirildi
21 Kasım 2020 Cumartesi 10:29 | Son Güncelleme:

İstanbul'da DHKP-C'ye operasyon: El yapımı patlayıcı madde ele geçirildi

İstanbul'da DHKP-C'ye operasyon: El yapımı patlayıcı madde ele geçirildi

Son Dakika Haberleri.. İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik yapılan operasyonda kimyasal maddeler ve bilyalarla güçlendirilmiş 1 kilo 450 gram ağırlığında el yapımı patlayıcı madde ele geçirildi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

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