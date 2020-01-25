İstanbul'da deprem olacak mı? İstanbul'da ne zaman deprem bekleniyor?

İstanbul'da deprem olacak mı? sorusu dün yaşanan Elazığ depreminden sonra yoğun olarak araştırılıyor. Elazığ'da dün meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından tüm Türkiye seferber oldu. Depremin ardından gözler büyük İstanbul depremine çevrildi. Depremlerin sıklaşması nedeniyle vatandaşlar internette İstanbul'da ne zaman deprem bekleniyor? sorunu aramaya başladı. İşte yanıtı..

İSTANBUL'DA DEPREM OLACAK MI?

Profesör Doktor Şükrü Ersoy ve Profesör Doktor Naci Görür depremin İstanbul’da 7.0’nin üzerinde deprem üretmesi beklenen Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde değil Doğu Anadolu Fay hattı üzerinde olduğunu söyledi. Elazığ depremi ile olası İstanbul depremine yol açacak fay hattının birbirinden farklı olduğunu aktardı.

KANDİLLİ RASATHANESİ/HALUK ÖZENER: GİT GİDE O SONA YAKLAŞIYORUZ

İstanbul'daki son depremlerin ardından Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener'den de önemli açıklamalarda bulunmuştu. "Depremleri takip ediyoruz. Deprem aktivitelerin nereye doğru kaydığını ve ne ifade ettiğini çok yakından takip ediyoruz. Öncelikle Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu kabul etmemiz lazım. Bu gerçeği kabul ederken psikolojimizi de bozmamamız gerekiyor. Bilemediğimiz tek şey depremin zamanı.

DEPREM NEDİR VE NASIL OLUŞUR?

Depremler, yerkabuğundaki fay adı verilen kırıklarda meydana gelir. Faylar, kayanın kırılgan özelliğe sahip olmasından dolayı yüksek basınç (gerilme, sıkışma veya bükülme) altında kırılmasıyla oluşur. Gerilme levhaların kademeli hareketi sonucunda yerkabuğunun değişik noktalarında meydana gelir. Depremler, kayalık bir alanda oluşan gerilmenin ani bir harekete yol açacak kadar yükselmesiyle olur. Bu hareket, kayanın en zayıf noktasında kırılmasıyla yeni bir fay oluşturabilir ya da kaya var olan fay boyunca kayar. Bunun sonucunda, gerilmenin boşalmasıyla olağanüstü büyük boyutta enerji açığa çıkar. Bu enerjinin çevredeki kaya kütlelerinde oluşturduğu titreşim depremi yaratır. Depreme yol açan kayalardaki kırılma ya da kaymanın başladığı noktaya deprem odağı, bu noktanın tam üzerine rastlayan alana da deprem merkezi denir.