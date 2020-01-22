İstanbul'da deprem mi oldu? En son deprem nerede oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

İstanbul'da deprem mi oldu? sorusu binlerce vatandaş tarafından aratılmaya başladı. Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 22.22'de 5.4 şiddetinde deprem meydana geldi. AFAD tarafından açıklanan bilgiye göre depremin derinliğinin 6.98 km olduğu bilgisine yer verildi. Deprem İstanbul, Bursa, İzmir gibi birçok ilçede de etkisini gösterdi. Depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Akhisar Belediye Başkanı Dutlulu: "Şehir merkezinde ciddi sıkıntı yok, yıkılmış bina haberi de gelmedi. Musalar köyüne ulaşmaya çalışıyoruz" açıklamasında bulundu. Manisa'da saat 22.25'de 4.1 , saat 22.34'de 3.8 şiddetinde 2 deprme daha meydana geldi. Haberimiz içerisinden ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.

MANİSA'DA 5.4 ŞİDDETİNDE KORKUTAN DEPREM!

Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 22.22'de 5.4 şiddetinde deprem meydana geldi. AFAD tarafından açıklanan bilgiye göre depremin derinliğinin 6.98 km olduğu bilgisine yer verildi. Deprem birçok il ve ilçede etkisini gösterdi. Depremde can kaybı yaşanmadığı bilgisine yer verildi.

MANİSA'DA 4,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kırkağaç ilçesinde saat 22.25'te 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem yerin yaklaşık 7,01 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

"YIKILMIŞ BİNA HABERİ GELMEDİ"

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, merkez üssü Musalar köyü olan 5,4 büyüklüğündeki depremde şehir merkezinde çok ciddi bir sıkıntı gözükmediğini belirterek, "Yıkılmış bina haberi gelmedi. Merkez üssü olan Musalar köyüne ulaşmaya çalışıyoruz, kısa zamanda bilgi alacağız, inşallah ciddi bir sıkıntı olmaz." dedi.

Gazetecilere açıklama yapan Dutlulu, uzun süren depremin ilçe halkını korkuttuğunu, sarsıntının ardından vatandaşların sokağa çıktığını anlattı.

Depremin ardından artçı sarsıntıların da yaşandığını belirten Dutlulu, "Şu an şehir merkezinde çok ciddi bir sıkıntı yok, yıkılmış bina haberi de gelmedi. Merkez üssü olan Musalar köyüne ulaşmaya çalışıyoruz, kısa zamanda bilgi alacağız, inşallah ciddi bir sıkıntı olmaz. Şehir içinde şu anda yaralı bilgisi yok. Halkımız sokakta, hasar gözükmüyor. Ama bilgiler şu an çok yüzeysel." diye konuştu.

AFAD: "MANİSA'DAKİ DEPREMDE CAN KAYBI VE YARALANMA YOK"

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrası can kaybı ve yaralanma bulunmadığı bilgisinin alındığını bildirdi.

AFAD'ın Twitter hesabından Manisa'daki depreme ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Manisa’nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla can kaybı ve yaralanmanın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.