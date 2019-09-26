İstanbul'da deprem mi oldu? Son dakika Kandilli Rasathanesi İstanbul depremi açıklaması

İstanbul’da son dakika deprem mi oldu? sorusu araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi son dakika deprem açıklaması araştırılıyor. AFAD açıklamasında Marmara Denizi'nde saat 13:59'da 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Vatandaşlar sosyal medya hesapları üzerinden deprem ile ilgili açıklamalarda bulunuyorlar. İşte son depremler ve detaylar...

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi konu ile ilgili açıklama yaptı. Silivri açıklarında, saat 13:59'da İstanbul'da 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD açıklamasında Marmara Denizi'nde saat 13:59'da 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

İŞTE YORUMLAR

Deprem oldu.

Istanbul sallanıyor #deprem

#deprem istanbulda sallandık yine

Sallanıyoruz

Çok fena salladı bu sefer #deprem

SON DEPREMLER

AFAD, dün saat 16:07'de Marmara Denizi'nde Marmaraereğlisi'nde 3.4 şiddetinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu

İstanbul'da Silivri açıklarında saat 11.00’da 5.3 derinliğinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul’un sahil şeridi başta olmak üzere büyük bir kısmında da hissedildi.

İstanbul'da meydana gelen depremden önce öncüseller meydana geldi. Saat 02,56'da 1,8, 09.21'de 2,5 ve 10.30'da 3,1 büyüklüğünde 3 deprem meydana gelmişti.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İstanbul'da meydana gelen depreme ilişkin şu ana kadar can kaybı veya herhangi bir hasar olmadığını bildirdi.