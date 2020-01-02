Marmara Denizi'nde 3 büyüklüğünde deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden alınan son dakika bilgisine göre, saat 14.18 sıralarında merkez üssü Marmara Denizi olan 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 9 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.