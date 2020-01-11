Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada, saat 16.37'de İstanbul'da deprem meydana geldi. Silivri açıklarında meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremin derinliği 16.1 kilometre ölçüldü.

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasında, "Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında, saat 16:37'de 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibariyle, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

İSTANBUL VALİSİ'NDEN İLK AÇIKLAMA

İstanbul'da meydana gelen deprem sonrası İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı ilk açıklamada, "Marmara Denizinde başta istanbul olmak üzere çevre illerde hissedilen Kandilli Rasathanesi verilerine göre 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Bilgi vermeye devam edeceğim." dedi.

SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANI: CAN KAYBI YA DA MAL KAYBI YOK

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, "Silivri'deki hemşerilerime ve tüm İstanbul'a geçmiş olsun. 26 Eylül'de meydana gelen 5.8 depremle aynı merkez üssüne sahip olması ürkütücü. Şuana kadar bir can ya da mal kaybı yok" dedi.

MARMARA DENİZİ BUGÜN PEŞ PEŞE SALLANDI

Marmara Denizi'nde Şarköy açıklarında peş peşe depremler meydana geldi. AFAD, depremlerin en büyüğünün şiddetini 3 olarak duyurdu.

Marmara Denizi'nde küçük depremler yaşanıyor. Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinin Uçmakdere ve Gaziköy Mahalleleri'nin açıklarında art arda sarsıntılar yaşanıyor.

AFAD'dan alınan verilere göre, Şarköy açıklarında tespit edilen depremlerin sayısı 14'ü buldu.

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