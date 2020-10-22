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  • İstanbul'da DEAŞ'a yönelik operasyon... Çok sayıda gözaltı var
22 Ekim 2020 Perşembe 01:21 | Son Güncelleme:

İstanbul'da DEAŞ'a yönelik operasyon... Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da DEAŞ'a yönelik operasyon... Çok sayıda gözaltı var
AA

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye’de terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları tespit edilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.
21 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, adreslerdeki aramalar devam ediyor.
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