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16 Aralık 2020 Çarşamba 07:11 | Son Güncelleme:

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı
AA

İstanbul'da gerçekleştirilen son dakika DEAŞ operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da gerçekleştirilen son dakika DEAŞ operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı.

AA'da yer alan haberde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından kent genelinde önceden belirlenen adreslere baskın düzenlendi.

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda ekipler, 18 şüpheliyi gözaltına aldı, adreslerde arama yaptı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

<p>Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Damla <span>Sönmez,

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