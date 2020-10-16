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16 Ekim 2020 Cuma 10:10 | Son Güncelleme:

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı
AA

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

AA'da yer alan habere göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ ile bağlantılı radikal unsurların faaliyetlerini engellemeye yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında örgüte eleman aktarımı ile finans sağladıkları, geçmiş dönemde DEAŞ saflarında çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren kişilerle iltisaklı oldukları değerlendirilen şüphelileri yakalamak için kentte 10 ilçede 17 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda 14 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramada ise sahte olduğu değerlendirilen pasaportlar, dijital malzemeler, para sayma makinası ve 62 bin 100 dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

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