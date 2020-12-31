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  • İstanbul'da DAEŞ operasyonu: 14 ilçede 34 adrese baskın
31 Aralık 2020 Perşembe 07:58 | Son Güncelleme:

İstanbul'da DAEŞ operasyonu: 14 ilçede 34 adrese baskın

İstanbul'da DAEŞ operasyonu: 14 ilçede 34 adrese baskın
AA

İstanbul'da yılbaşı öncesi gerçekleştirilen DEAŞ operasyonunda 14 ilçede 34 adrese baskın düzenlendi. Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, çok sayıda şüpheli yakalanırken, adreslerde arama yapıldı.

İstanbul'da yılbaşı öncesi gerçekleştirilen DEAŞ operasyonunda 14 ilçede 34 adrese baskın düzenlendi. Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, çok sayıda şüpheli yakalanırken, adreslerde arama yapıldı.

AA'da yer alan haberde İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşına yönelik eylem hazırlığında oldukları istihbaratı alınan terör örgütü DAEŞ adına faaliyette bulundukları öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında tespit edilen 35 yabancı uyruklu şüphelinin yakalanması için 14 ilçede 34 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, çok sayıda şüpheli yakalanırken, adreslerde arama yapıldı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

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