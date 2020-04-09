İstanbul'da corona virüsü en riskli ilçeler hangileri? İstanbul corona virüs risk haritası!

İstanbul corona virüs risk haritası tüm vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Covid-19 adı verilen hastalığa yol açan koronavirüs salgını dünyada yayılmaya devam ediyor. Türkiye'de ilk vakanın açıklandığı 11 Mart'tan bu yana toplam vaka sayısı 35 bini, can kaybı da 700'ü aştı. Hızla yayılan bu virüs ile mücadele hızla devam ediyor.

İSTANBUL'DA CORONA VİRÜSÜ EN RİSKLİ İLÇELER HANGİLERİ?



Koronavirüs salgını tüm hızıyla yayılmaya devam ederken salgının en çok kalabalık ve yoğun yapılaşma olan ilçelerde kendini gösterdiği ortaya çıktı.

Esenyurt, Küçükçekmece, Avcılar, Bağcılar, Esenler, Bahçelievler, Bayrampaşa, Bakırköy, Zeytinburnu ve Güngören’deki yoğun yerleşim merkezlerinden beslenen koronavirüs, tarihi yarımadayı da kucaklayıp, Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli üzerinden Rumelihisarı’na kadar kâbus gibi yayılmış.

İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi İç Hastalıklar Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı Türkiye’nin Koronavirüs Vaka Haritası’nı AKŞAM’a yorumladı. İstanbul ve İzmir’in yüz ölçümlerine göre nufusunun çok yoğun olduğu için vatandaşların kurallara ekstra önem göstermesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Erk “İnsanların bitişik yaşadığı Bağcılar gibi ilçelerde vaka sayısı çok fazla, seyrek nüfuslu olan Çatalca gibi ilçelerde ise az. Ancak Çatalca halkı ‘Nasıl olsa bizde oran az dışarı çıkalım’ derse haritanın her yerinde tablo aynı olur. En sakin bölgede yaşayalar da tüm önlemlere uymalı” dedi.

COVID-19 NEDİR?

Koronavirusler (CoV), soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS-CoV) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS-CoV) gibi daha ciddi hastalıklara kadar çeşitli hastalıklara neden olan büyük bir virüs ailesidir.

İLK KEZ NE ZAMAN GÖRÜLDÜ?



İlk kez Aralık ayında görülen ve "2019-nCoV" olarak adlandırılan virüs, Koronavirüs ya da Corona Virüsü adıyla biliniyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 11 Şubat'ta koronavirüs kaynaklı hastalığa Covid-19 adını verdi. Daha sonra küresel salgın anlamına gelen "pandemi" olarak ilan edildi.

WHO Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Covid-19'un "korona"nın co'su, "virüs"ün vi'si ve hastalık kelimesinin İngilizcesi "disease" sözcüğünün d'sinden türetildiğini söyledi.

CORONA VİRÜSÜNDEN NASIL KORUNABİLİRİZ?



WHO virüsten korunmak için şu tavsiyelerde bulunuyor:

Ellerinizi yıkayın - sabun veya el temizlik jelleri virüsü öldürebilir

Öksürürken veya hapşırırken ağzınızı ve burnunuzu mendille kapatın ve sonrasında virüsün yayılmasına engel olmak için ellerinizi yıkayın

Gözlerinize, burnunuza ve ağzınıza dokunmaktan kaçının - elleriniz virüsün değdiği bir yere dokunursa virüs vücudunuza bulaşabilir

Öksüren, hapşıran veya ateşi yüksek kişilerden uzak durun - 1 metre uzak durmak havaya bulaşabilecek virüsten korunmanızı sağlar.

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