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  3. İstanbul'da bu gece de eş zamanlı denetimler gerçekleştirilecek
16 Haziran 2020 Salı 23:01 | Son Güncelleme:

İstanbul'da bu gece de eş zamanlı denetimler gerçekleştirilecek

İstanbul'da bu gece de eş zamanlı denetimler gerçekleştirilecek

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da "yeni normal"e uyulması kapsamında bu gece de eş zamanlı denetimlerin gerçekleştirileceğini bildirdi.

İstanbul Valisi Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İstanbul'da yeni normal kapsamında bu gece de eş zamanlı denetimler gerçekleştirilecek. Polis bölgemizde 3 bin 150 görevli 550 devriye, jandarma bölgemizde ise 984 görevli 368 devriye halinde denetim yapacak."

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