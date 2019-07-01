İstanbul'da bir parkta uyuşturucu operasyonu

İstanbul Ataşehir'de parkta uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan Türkmenistan uyruklu zanlı tutuklandı.



İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla kurulan Mobil Park Timleri, İçerenköy Mahallesi Huzur Hoca Caddesi'ndeki parkta uyuşturucu madde satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.



Parkı izlemeye alan ekipler, 19.30 sıralarında parka gelen Türkmenistan uyruklu Gülran K'yi (41) durdurup üst araması yaptı.

Şüphelinin elinde bulunan çekirdek poşetinin içindeki kilitli poşette 5,3 gram eroin ile alüminyum folyoya sarılı 0,7 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramada 107,9 gram eroin, 4,3 gram metamfetamin, 40 uyuşturucu hap, hassas terazi, 210 lira, bıçak, 2 kurusıkı tabanca ile 11 fişek, havalı tabanca ile 30 fişek, 2 hava tüpü ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

AA