Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6385
  • 6,4007
  • 252.515
  • 99.650
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. İstanbul'da bir parkta uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da bir parkta uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da bir parkta uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda Türkmenistan uyruklu bir kadın tutuklandı. Tutuklunun üzerinde ve evinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Ataşehir'de parkta uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan Türkmenistan uyruklu zanlı tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla kurulan Mobil Park Timleri, İçerenköy Mahallesi Huzur Hoca Caddesi'ndeki parkta uyuşturucu madde satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Parkı izlemeye alan ekipler, 19.30 sıralarında parka gelen Türkmenistan uyruklu Gülran K'yi (41) durdurup üst araması yaptı.

Şüphelinin elinde bulunan çekirdek poşetinin içindeki kilitli poşette 5,3 gram eroin ile alüminyum folyoya sarılı 0,7 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramada 107,9 gram eroin, 4,3 gram metamfetamin, 40 uyuşturucu hap, hassas terazi, 210 lira, bıçak, 2 kurusıkı tabanca ile 11 fişek, havalı tabanca ile 30 fişek, 2 hava tüpü ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın romantik Bodrum tatili
Hadise annesi için kesenin ağzını açtı
Ünlü çift pazarda el ele alışveriş yaptı
Tuba Büyüküstün ve Kenan İmirzalıoğlu bombası!
Buse Varol'un paylaşımına takipçilerinden büyük tepki! Açıklama yaptı...
<p>Meksika´nın Guadalajara kentinde etkili olan dolu fırtınası şehri buzla kapladı.</p> <p>Meksik

Meksika’da Dolu Fırtınası... Kent Buzla Kaplandı!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Meksika'da yaz ortasında dolu fırtınası

Rusya'daki ARMY-2019'u 800 bin kişi ziyaret etti