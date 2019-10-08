İstanbul'da beklenen yağış başladı, trafik durma noktasına geldi! İşte son durum...

İstanbul'da beklenen yağmurun başlamasıyla birlikte ulaşımda aksamalar meydana geldi. Kentin pek çok yerinde kazalar meydana gelirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verilerine göre saat 08.25 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 72 olarak kaydedildi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün güç içerisinde İstanbul geneli için tahmin ettiği sağanak yağış sabah saatlerinde başladı.

Başta Meteoroloji Bölge Müdürlüğü olmak üzere İstanbul Valiliği de İstanbul genelinde beklenilen sağanak yağış ve fırtınanın yol açabileceği olumsuz durumlar için vatandaşları geçtiğimiz günlerde uyarmıştı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken toplu ulaşım araçlarının bekleme noktalarında sabahın ilk saatleri itibariyle yoğunluk oluştu. Sağanak yağışın gün içerisinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

YOĞUN YAĞIŞ TRAFİĞİ FELÇ ETTİ

İstanbul'da etkili olan yağış ulaşımı aksattı.

Kent genelinde gece saatlerinde başlayan sağanak devam ediyor. Yağış nedeniyle İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakalarındaki birçok noktada trafik kazaları meydana geldi.

Kazalar ve yağış nedeniyle bazı yollarda trafik durma noktasına geldi. İBB trafik verilerine göre, saat 08.25 itibarıyla kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 72 olarak kaydedilirken, saat 09.30 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 65 oldu.

(AA)