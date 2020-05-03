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  3. İstanbul'da beklenen sağanak gece yarısı başladı

İstanbul'da beklenen sağanak gece yarısı başladı

İstanbul'da beklenen sağanak gece yarısı başladı

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından megakent İstanbul için yapılan sağanak yağmur uyarısı gece saatlerinde başladı. Sağanak yağmur gök gürültüsüyle beraber geldi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahmininde İstanbul genelinde etkili olması beklenen sağanak yağış, saat 00.00 itibariyle Anadolu Yakasında başladı. 

İHA'nın aktardığı habere göre, İstanbul’un ana halterlerinden birisi olan D-100 Karayolu ile birlikte sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte bomboş kalan Kadıköy ve Üsküdar meydanlarında sağanak yağış etkisini gösterdi. Yağışın hız kaybederek Cuma gününe kadar sürmesi bekleniyor.

EKİPLER SU BASKINLARINA KARŞI HAZIR BEKLETİLDİ

Sağanak yağışla birlikte meydana gelebilecek olası su baskınlarına karşılık başta İtfaiye ekipleri olmak üzere belediyelerinde ekipleri araçlarıyla birlikte gece boyunca hazır olarak bekleyecek.


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