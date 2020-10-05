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  • İstanbul'da barajlar alarm veriyor: Yüzde 35,7'ye kadar geriledi
05 Ekim 2020 Pazartesi 15:58 | Son Güncelleme:

İstanbul'da barajlar alarm veriyor: Yüzde 35,7'ye kadar geriledi

İstanbul'da barajlar alarm veriyor: Yüzde 35,7'ye kadar geriledi
AA

İstanbul'da kurak geçen yazın ardından sonbaharda da beklenen yağışın gelmemesi nedeniyle barajlardaki doluluk oranı yüzde 35,72 seviyesine kadar geriledi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı ölçtü. Kurak geçen yazın ardından sonbaharda da beklenen yağışların yağmaması üzerine barajlardaki doluluk oranının 35,72 seviyesine kadar gerilediği bildirildi.

EN YÜKSEK DARLIK BARAJI, EN DÜŞÜK KAZANDERE

AA'da yer alan habere göre, en yüksek doluluk oranına sahip baraj, yüzde 67,09 ile Darlık Barajı olurken, en düşük doluluk oranı yüzde 4,53 ile Kazandere'de ölçüldü.

Istrancalar'da yüzde 24,85, Terkos'ta yüzde 37,42, Sazlıdere'de yüzde 9,77, Alibeyköy'de yüzde 21,22, Büyükçekmece'de yüzde 18,32, Ömerli'de yüzde 52,74, Elmalı'da yüzde 30,67 ve Pabuçdere'de yüzde 8,19 olarak kaydedildi.

İstanbul'a su sağlayan baraj ve göletler azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, mevcut su miktarı 310 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor. Kente dün verilen su miktarı 3 milyon 88 bin metreküp oldu.

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