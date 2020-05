İstanbul'da AVM'ler ne zaman açılacak, Mayıs'ta açılacak mı? AVM'lerde hangi önlemler alınacak? İşte açılış tarihi...

İstanbul’da AVM’ler ne zaman açılacak? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle geçici süreliğine kapatılan AVM’ler, şimdi de normalleşme sürecine hazırlanıyor. Alışveriş Merkezleri’nin açılış tarihi gündemde çokça konuşulurken AVM’ler Mayıs’ta açılacak mı? sorusunun yanıtı da merak ediliyor. AVM’lerde hangi önlemler alınacak? Son dakika gelişmeleri ve AVM açılış tarihi haberimizde…

İSTANBUL’DA AVM’LER NE ZAMAN AÇILACAK?

Normalleşme sürecinin ilk basamağını oluşturan AVM’ler kademeli olarak açılmaya hazırlanıyor. Bu süreçte ise en çok hijyen kuralları ile sosyal mesafeye odaklanılacak. Bu önlemler için yazılım teknolojisini kullanmayı planlayan AVM ve mağazalarda dijital operasyonlar en üst seviyeye çıkarılacak. Sektör de bunu sağlamak için yeni dönem uygulamalarına yavaş yavaş geçiyor.

İstanbul’da 1 Haziran'da açılmayı planlayan Akasya ve Akbatı AVM'leri bünyesinde bulunduran Akiş GYO, AVM içindeki tüm yürüyen merdivenlerin el bantlarını UV ışınları ile sterilize edecek. AVM, havalandırma santrallerine takılmak üzere temiz havanın tüm virüs ve bakterilerden arındırılmasını sağlayacak cihazlar kuracak.

UV ışınlarını kullanacak markalardan biri de Vakko olacak. Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, deneme amaçlı Nişantaşı ve Suadiye mağazalarını 6 Mayıs'tan itibaren açacaklarını bu mağazaların her gün yeniden açılmadan önce henüz sadece bazı hastanelerde bulunan "Nano Teknolojik Antimic Sistemi" ile dezenfekte edileceğini söyledi. Hakko, "Her gün mağazalarda UV lamba teknolojisi ile tüm departmanlar dezenfekte edilecek. Tüm deneme kabinleri, her servis sonrası UV lamba teknolojisi ile dezenfekte edilerek yeni servise hazırlanacak, denenen ürünler de dezenfekte edildikten sonra reyona yeniden çıkarılacak" ifadelerini kullandı.

Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu Başkanı Alp Özpamukçu ise perakendecilerin Türkiye çapında cadde mağazalarının açılışına öncelik vereceklerini, markaların da giriş-çıkış prosedürleri çerçevesinde ilk önce test açılışları yapacaklarını söyledi. Bunun için Bilim Kurulu'nun tavsiye kararıyla mağazaların yüzde 50'sinin açılma talebinin beklendiğini ifade eden Özpamukçu, "Açılışlar bayram sonrasında yoğunlaşacak. Yasaklı olmayan kategorilerde açılışlar başlayacak. Mayısın ilk 2 haftası yavaş gider, sonuna doğru hızlanır. Bu, ekonominin rahatlaması için gerekli" dedi.

AVM açılış tarihinin netleşmesi hususunda planlamalar ve görüşmeler henüz devam ediyor.

AVM’LERDE HANGİ ÖNLEMLER ALINACAK?

-AVM ve mağazalar UV ışınları ile dezenfekte edilecek.

-Döner kapılar kaldırılacak. İnsanlar tek tek içeri alınacak.

-İçeri girerken hem kameralar hem de el cihazları ziyaretçilerin ateşlerini ölçecek. Girişte maske dağıtılacak. Aynı işlem çıkışta da yapılacak.

-AVM içerisinde sosyal mesafe kuralını çiğneyenleri akıllı kameralar uyaracak.

-Mağazalarda dijital deneme alanları oluşturulacak. Müşteri beğendiği kıyafetin üzerinde nasıl olduğunu denemeden dijital olarak görebilecek.

-Mağaza içerisinde ve ortak alanlarda belirli patikalar çizilecek ve müşteriler bu hatlar üzerinde ilerleyecek.

-Güvenlik görevlileri şeffaf bir bölmenin arkasından hizmet verecek. X-ray cihazları olası bir bulaşmanın önüne geçmek için sürekli dezenfekte edilecek.

-AVM içerisinde de belirli yerlerde dezenfektan kutuları hazır bulunacak.