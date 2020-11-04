İstanbul'da alınan yeni tedbirler neler? Avrupa kupalarında kritik sınav... Ve daha fazlası günün gelişmelerinde

Editör:

ayse.tunali@turkmedya.com.tr

Kurgu:

duygu.gecu@turkmedya.com.tr

İstanbul Valisi esnek mesai detaylarını açıkladı

YENİ ÖNLEMLER

İstanbul'da kamuda uzaktan çalışma düzenlemesinin kapsamı genişledi. İstanbul'da 60 yaş üstü, hamile, kronik rahatsızlığı ve 10 yaş ve altı çocuğu olan kamu çalışanları evden çalışabilecek.

BİDEN'IN ORANI GERİLEDİ

ABD seçimlerinde bahisler Trump'a döndü

ABD’de tarihi Başkanlık seçimleri tüm hızıyla devam ediyor. Trump ve Joe Biden için yapılan 'Kim Kazanır?' bahislerinde ibre Trump'a döndü. Trump'ın oranı yüzde 63,7'ye yükselirken Biden'ın oranı ise yüzde 35,8'e geriledi.

İzmir depreminde can kaybı artıyor

AFAD'DAN YENİ AÇIKLAMA

Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremde can kaybı 114'e yükseldi. AFAD bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının durdurulduğunu duyurdu.

Nakdi ücret desteğinde tarih belli oldu

ÖDEMELER 9-10 KASIM'DA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Ekim ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini 9-10 Kasım’da yapacağız" dedi.

LPG'li araçlara AVM izni

İKİ HUSUS VAR

Bundan böyle LPG'li araçlar AVM otoparklarına girebilecek. Düzenlemeye göre, LPG araç ruhsatına işli olması gerekiyor. Ayrıca aracın geçerli muayenesi olması şartı da var.

SPOR GÜNDEMİ

Medipol Başakşehir’in rakibi Manchester United

BU KEZ OLSUN!

Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi H Grubu 3. maçında bugün lider Manchester United'ı konuk edecek. Temsilcimiz ilk puan veya puanlarının peşinde.

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile yeniden görüşmelere başladı

O İSİM GÜNDEM DIŞI

Teknik direktör arayışlarını sürdüren ve Tamer Tuna'yı kesin olarak gündeminden çıkaran Trabzonspor, bir kez daha Abdullah Avcı ile temas kurdu.

Fenerbahçe transferde genç yıldızın peşinde

BURAK İNCE RADARDA

Sarı-lacivertlilerin en büyük projesi olan gelecek adına transfer hamleleri doğrultusunda hareket eden Belözoğlu, gündemine flaş bir ismi aldı. Sarı-lacivertlilerin gündeminde yer alan isim Altınordu forması giyen Burak İnce.

Ankaragücü’nden Galatasaray’a transfer

GÖZLER DEVRE ARASINDA

Ankaragücü'nün 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Atakan Çankaya, Galatasaray'ın radarına girdi. Cimbom, başarılı futbolcuyu devre arasına kadar özel olarak takip edecek.

Ahmet Nur Çebi: Guti kulübü icraya vermiş

"DORUKHAN'A "GİT" DEMİYORUZ

Başkan Ahmet Nur Çebi, kulüp gündemiyle ilgili ses getirecek açıklamalarda bulundu... “Dorukhan'a ‘git' demiyoruz ama yıllık 1.5 milyon Euro vermemiz mümkün değil. 4 yıllık da anlaşma istiyor. 4 senede 60 milyon TL yani. Bu, ekonomik olarak imkansız.

MAGAZİN GÜNDEMİ

Hande Erçel ile Kerem Bürsin'den 'parti' tepkisi

Hande Erçel ile Kerem Bürsin, 114 kişinin hayatını kaybettiği İzmir depremi sonrası parti yaparak, eğlenenlere sitem etti.

Ünlülerden "Ayda Gezgin" paylaşımları

MUCİZE KURTULUŞ

İzmir'de 6,6 büyüklüğündeki depremden 91 saat sonra, enkaz altından sağ çıkarılan Ayda bebek için ünlü isimler sosyal medya hesaplarından duygulandıran paylaşımlar yaptı.

Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya'yı çabuk unuttu!

YAKINLAŞMA İDDİASI

Defne Samyeli'den Serenay Sarıkaya'ya gönlünü kaptıran komedyen Cem Yılmaz, ayrılık acısını yine çabuk atlattı. Yılmaz, iddialara göre kuliste tanıştığı sunucu Saadet Özsırkıntı ile yakınlaştı.

Arka Sokaklar'ın Tekin'i aşık oldu

BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENDİLER

Arka Sokaklar'ın genç oyuncularından Onur Bay, gönlünü meslektaşı Dilara Aksüyek'e kaptırdı. Önceki akşam görüntülenen ikilinin samimi halleri dikkat çekti.

Dilan Çıtak Tatlıses'den evlilik açıklaması

"AKIŞINA BIRAKTIK"

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, evlilikle ilgili yeni bir açıklama yaptı. Tatlıses, “Biz bu yola girmek istiyoruz ama şanssızlıklar oluyor, o yüzden akışına bıraktık”