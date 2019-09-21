İstanbul'da akılalmaz olay! Köpeği silahla öldürüp balkondan attılar

İstanbul Kadıköy'deki Dumlupınar Mahallesi'nde 16 Eylül günü, iddiaya göre, vatandaşlar bir evden silah sesi geldiği ve bir köpeğin balkondan atıldığı ihbarında bulundu. Bunun üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olay yerine giden ekipler ihbarın geldiği binanın karşısında ateşli silahla öldürülmüş köpeği buldu.

KAN İZLERİ VE İKİ ADET BOŞ KOVAN

Evde yapılan incelemelerde balkonda kan izleri ve iki adet boş kovan bulundu. Yapılan çalışma sonrası ikamette bulunan A.I. isimli şüpheli yakalandı. Öte yandan ikamet sahibinin yakalanmasına yönelik çalışmalarda, aynı mahallede bir araçta şüpheliyi gören polisler "dur" ihtarında bulundu.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR



Ancak ikamet sahibi aracıyla kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu ikamet sahibi S.Y.C. ile B.A. araçta yakalanarak gözaltına alındı. Balkonda yakalanan A.I. isimli şüpheli uyuşturucu ticaretinden, S.Y.C.'nin evden hırsızlık, B.A.'nın ise kasten yaralamadan suç kayıtları olduğu anlaşıldı. Adliye sevk edilen şüpheliler hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.



İHA