İstanbul'da 369 ekip ve 845 polisle dev operasyon: 239 gözaltı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyona 369 ekip, 845 personel katıldı.

DHA'nın haberine göre, ekipler, 18 Şubat Salı günü 02.00'da önceden tespit edilen bin 102 adrese eş zamanlı baskın yaptı. İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatlarıyla yapıldığı öğrenilen operasyonda 239 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişiler arasında ikisinin adam öldürme, 26'sının yaralama, 24'ünün hırsızlık, 20'sinin dolandırıcılık, 17'sinin tehdit ve şantaj, dokuzunun cinsel istismar, birinin silahlı terör örgütüne üye olma, beşinin yağma ve gasp, yedisinin sahtecilik, birinin taksirle ölüme ve yaralamaya sebep olma, birinin uyuşturucu madde satıcılığı, üçünün kaçakçılık, ikisinin kesici ve delici alet bulundurma, ikisinin kişiyi hürriyetinden mahrum bırakma suçlarından 119' unun ise diğer suçlardan aranmasının olduğu öğrenildi.

2020'NİN İLK İKİ AYINDA ARANMASI BULUNAN BİN 890 KİŞİ YAKALANDI

Operasyonda yakalanan kişilerden sekizinin 10 yıl, 22'sinin 5 yıl, 74'ünün 2 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirtilirken, 135 kişinin gıyabi tevkifli olarak arandığı öğrenildi. Şüpheliler, ilgili emniyet müdürlüklerindeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Öte yandan yakalanan kişiler üzerinde bir adet ruhsatsız silah, beş adet mermi, bir adet av tüfeği ve bir adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmalarıyla Ocak 2019 ile Şubat 2020 arasında gerçekleştirilen operasyonla çeşitli suçlardan aranması bulunan bin 890 kişi yakalandığı belirtildi.