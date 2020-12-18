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18 Aralık 2020 Cuma 11:17 | Son Güncelleme:

İstanbul'da 2 ton sahte içki ele geçirildi

İstanbul'da 2 ton sahte içki ele geçirildi
AA

Emniyet güçleri tarafından yapılan operasyon neticesinde İstanbul'da 2 ton sahte içki ele geçirildi. Ekipler ise vatandaşları şüpheli durumlarda 174 İhbar Hattı'nı aramaları konusunda uyardı.

Bahçelievler'de jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 2 ton sahte içki ele geçirildi.

AA'da yer alan habere göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler'de sahte içki satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan istihbarat ve fiziki takip neticesinde sahte içkinin saklandığı deponun adresi belirlendi.

Ekiplerce Bahçelievler'deki depoya düzenlenen operasyonda, sahte bandrollü ve bandrolsüz şişelerde 2 ton içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan depo sahibi İ.K'nin, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

174 İHBAR HATTI

Ekipler, vatandaşlara sahte içki konusunda uyarılarda bulunarak, şüphelenilen durumlarda "174 Alo Gıda İhbar Hattı"na ulaşılmasını istedi.

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