İstanbul'da 2 meydan ve en işlek 6 cadde yaya trafiğine kapatıldı

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Bağcılar Meydanı, Güneşli Meydanı ve en işlek 6 caddesi yaşanan yoğunluk nedeniyle 15 gün süreyle yaya trafiğine kapatıldı. Cadde başlarına kurulan demir bariyerlerin başında görevli olan Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve polis, caddeye yaya giriş-çıkışına izin vermiyor.

Buna göre Bağcılar Meydanı ile Güneşli Meydanı, yürüyüş yolu olarak düzenlenmiş olan Güneşli Mahallesi Kirazlı Caddesi, Hürriyet Mahallesi Menderes Caddesi, Fatih Mahallesi Eski Pazar Caddesi, Yenigün Mahallesi 628. Sokak, Sancaktepe Mahallesi Çarşı Caddesi, Kirazlı Mahallesi - Yenimahalle Ahmet Kabaklı Caddesi 15 gün süreyle yaya giriş ve çıkışlarına kapatıldı.

Ancak esnaf izin belgesi olanlar, transit yolcu ve zaruri ihtiyaçların karşılanması amacıyla bölgeden geçmek zorunda olanların bu karardan muaf tutuluyor. Kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre cezai işlem uygulanacak. Kararın açıklanmasının ardından meydan ve caddenin giriş-çıkışları bariyerlerle çevrilerek polis ve zabıta ekipleri tedbirini artırdı. Zabıtalar ve polisler yayaların geçişine izin vermiyor. 10 Nisan 2020 Cuma günü saat 17.00’den uygulamaya konulan karar 24 Nisan 2020 Cuma günü saat 24.00’a kadar sürecek

“HALK SAĞLIĞI İÇİN GEREKLİ TÜM TEDBİRLERİ ALIYORUZ”

Bağcılar Belediyesi Zabıta Amiri Ömer Doğan, “Halkımızın sağlığı için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Arkadaşlarımız yoğun bir şekilde hassasiyetle çalışıyorlar. Bizler de önlemler kapsamında tüm işlek caddelerde yaya yolunu kapattık. Nöbet tutuyoruz. Halkı gerekli konularda uyarıyoruz. Gerektiği yerlerde cezai işlemlerimizi de uygulayacağız” şeklinde konuştu.