İstanbul'da 15 günde 730 iş yeri, Arapça tabelasını standarda uygun hale getirmek için uyarıldı
İstanbul Valiliği: İs¸ yeri tabelalarının ilan ve reklam standartlarına uygunlugˆu, go¨revlendirilen kurumlar, 39 ilc¸e kaymakamlıgˆımız ve belediyelerimiz ekipleri tarafından su¨rekli olarak denetlenecek, standartlara uygun olmayan tabelaların uygun hale getirilmesi sagˆlanacaktır
İstanbul'da Arapça iş yeri tabelalarının Türkçe tabela standartlarına uyumunun sağlanması çalışması kapsamında, 15 günde 730 iş yerinin denetlendiği bildirildi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Arapc¸a is¸ yeri tabelalarının, mevzuat ve yetkili merci kararları dogˆrultusunda Tu¨rkc¸e tabela standartlarına uyumunun sagˆlanması konusundaki c¸alıs¸maların 15 Haziran 2019 tarihinde başlatıldığı anımsatıldı.
Valiligˆin koordinesi ve destegˆiyle I·l Emniyet Mu¨du¨rlu¨gˆu¨, I·l Go¨c¸ I·daresi Mu¨du¨rlu¨gˆu¨, 39 ilc¸e kaymakamlıgˆı ve belediyeler eliyle yürütülen çalışma, pilot bölge olarak Fatih, Zeytinburnu ve Bayrampas¸a'da devam ediyor. Açıklamada, 15 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde tabelası ilgili mevzuat ve yetkili merci kararına uygun olmayan 730 is¸ yerinin ziyaret edildiği, iş yeri sahiplerinin, tabela içeriğinin en az yüzde 75'lik kısmının Tu¨rkc¸e, yüzde 25'lik kısmının Arapc¸a olmak u¨zere du¨zenlenmesi hususunda makul su¨re verilerek ikaz edildiği belirtildi.
"Zeytinburnu ilc¸emizde yapılan denetimler sonucunda standartlara uygun olmayan 98, Bayrampas¸a ilc¸emizde 38 is¸letme tespit edilmis¸ olup, bu is¸ yeri tabelalarının mevzuata uyumunun sagˆlanması ic¸in c¸alıs¸malar devam etmektedir." ifadesinin yer aldığı açıklamada, Fatih Belediyesi Plan ve Proje Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ tarafından Kentsel Tasarım Projesi kapsamında cephe ve tabela modelleme c¸alıs¸ması bas¸latıldığı, tabelaların ilan ve reklam standartlarına uygun hale getirilmesi ic¸in ziyaret, uyarı ve bilgilendirmelere devam edildiği aktarıldı.
Açıklamada şu değerlendirmelerde bulunuldu:
"Bakanlıgˆımızın bu minvalde vermis¸ oldugˆu talimatları geregˆince, valiligˆimiz koordinasyonunda is¸ yeri tabelalarının ilan ve reklam standartlarına uygunlugˆu, go¨revlendirilen kurumlar, 39 ilc¸e kaymakamlıgˆımız ve belediyelerimiz ekipleri tarafından su¨rekli olarak denetlenecek, standartlara uygun olmayan tabelaların uygun hale getirilmesi sagˆlanacaktır. Yetkili denetim mercilerinin ikaz ve bilgilendirmeleri sonrasında tabelasını hızla standartlara uygun hale getiren is¸ yeri sahiplerine o¨zellikle tes¸ekku¨r ediyor; ziyaret, bilgilendirme, makul su¨re verilerek ikaz edilmelerine ragˆmen ilan ve reklam standartlarına uygun olmayan tabela kullanan is¸ yeri sahiplerine gerekli yasal mu¨eyyidelerin uygulanacagˆını u¨zu¨lerek bildiriyoruz."
(AA)