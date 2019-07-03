İstanbul'da Arapça iş yeri tabelalarının Türkçe tabela standartlarına uyumunun sağlanması çalışması kapsamında, 15 günde 730 iş yerinin denetlendiği bildirildi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Arapc¸a is¸ yeri tabelalarının, mevzuat ve yetkili merci kararları dogˆrultusunda Tu¨rkc¸e tabela standartlarına uyumunun sagˆlanması konusundaki c¸alıs¸maların 15 Haziran 2019 tarihinde başlatıldığı anımsatıldı.

Valiligˆin koordinesi ve destegˆiyle I·l Emniyet Mu¨du¨rlu¨gˆu¨, I·l Go¨c¸ I·daresi Mu¨du¨rlu¨gˆu¨, 39 ilc¸e kaymakamlıgˆı ve belediyeler eliyle yürütülen çalışma, pilot bölge olarak Fatih, Zeytinburnu ve Bayrampas¸a'da devam ediyor. Açıklamada, 15 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde tabelası ilgili mevzuat ve yetkili merci kararına uygun olmayan 730 is¸ yerinin ziyaret edildiği, iş yeri sahiplerinin, tabela içeriğinin en az yüzde 75'lik kısmının Tu¨rkc¸e, yüzde 25'lik kısmının Arapc¸a olmak u¨zere du¨zenlenmesi hususunda makul su¨re verilerek ikaz edildiği belirtildi.

"Zeytinburnu ilc¸emizde yapılan denetimler sonucunda standartlara uygun olmayan 98, Bayrampas¸a ilc¸emizde 38 is¸letme tespit edilmis¸ olup, bu is¸ yeri tabelalarının mevzuata uyumunun sagˆlanması ic¸in c¸alıs¸malar devam etmektedir." ifadesinin yer aldığı açıklamada, Fatih Belediyesi Plan ve Proje Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ tarafından Kentsel Tasarım Projesi kapsamında cephe ve tabela modelleme c¸alıs¸ması bas¸latıldığı, tabelaların ilan ve reklam standartlarına uygun hale getirilmesi ic¸in ziyaret, uyarı ve bilgilendirmelere devam edildiği aktarıldı.

Açıklamada şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Bakanlıgˆımızın bu minvalde vermis¸ oldugˆu talimatları geregˆince, valiligˆimiz koordinasyonunda is¸ yeri tabelalarının ilan ve reklam standartlarına uygunlugˆu, go¨revlendirilen kurumlar, 39 ilc¸e kaymakamlıgˆımız ve belediyelerimiz ekipleri tarafından su¨rekli olarak denetlenecek, standartlara uygun olmayan tabelaların uygun hale getirilmesi sagˆlanacaktır. Yetkili denetim mercilerinin ikaz ve bilgilendirmeleri sonrasında tabelasını hızla standartlara uygun hale getiren is¸ yeri sahiplerine o¨zellikle tes¸ekku¨r ediyor; ziyaret, bilgilendirme, makul su¨re verilerek ikaz edilmelerine ragˆmen ilan ve reklam standartlarına uygun olmayan tabela kullanan is¸ yeri sahiplerine gerekli yasal mu¨eyyidelerin uygulanacagˆını u¨zu¨lerek bildiriyoruz."

(AA)