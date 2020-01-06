Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9696
  • 6,6799
  • 303.156
  • 111413
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. İstanbullular dikkat! Trafik yoğunluğu %80'e ulaştı

İstanbullular dikkat! Trafik yoğunluğu %80'e ulaştı

İstanbullular dikkat! Trafik yoğunluğu %80'e ulaştı

İstanbul'da dün gece saatlerinde başlayan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar akşam saatleri de devam ediyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle mesai bitimi trafik yoğunluğu saat 18.30 sularında yüzde 80'e ulaştı. Öte yandan TEM Büyükçekmece mevkiinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle yol Edirne istikametine kapandı. .

İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor.

Gece saatlerinden bu yana devam eden yağış, mesai bitiminde trafik yoğunluğuna neden oldu.

İBB haritasında trafik yoğunluğu 18.30 sularında yüzde 80'e ulaştı.

Toplu taşıma araçlarında da yoğunluk yaşanıyor.

Ayrıntılar geliyor...


'Bu artık ahlak erozyonunun geldiği son nokta!'
Taburcu olduktan sonra ilk kez konuştu
Ebru Şahin ile Oğulcan Engin hakkında flaş aşk iddiası!
Sıcak su torbası patladı, Seda Sayan hastanelik oldu!
Murat Dalkılıç, Hande Erçel'e evlilik teklifi mi etti?
<p>2019 yılı bitti, artık 2020’deyiz… Tüm dünyada yeni yıl havai fişekler ile karşılanırken Çin’in S

Atiye´yi Yorumladık #GökçeAnlatıyor

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Rus savaş gemisi Kabataş açıklarında sürüklendi

Son 10 yılda "sihrini" kaybeden sporcular