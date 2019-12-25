İstanbul'da haftasonu kar var mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? MGM duyurdu

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? sorusu İstanbullular tarafından araştırılıyor. Türkiye'nin doğusunda kar etkili olmaya devam ediyor. Birkaç gündür kendisini hissettiren soğuk havanın ardından İstanbul'da yaşayanlar da karın ne zaman yağacağını merak etmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini belirledi. İstanbul'da haftasonu kar var mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte yanıtı..

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ilk defa tahminlerinde İstanbul için kar yağışına yer verdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıkları 10 derecenin altına düşecek. Hafta sonundan itibaren ise hava sıcaklıkları 5 derecenin altında olacak. Tahminlere göre Cumartesi ve Pazar günü İstanbul'da karla karışık yağmur bekleniyor.

SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Meteoroloji, yarından itibaren sıcaklıkların düşeceğini duyurdu. Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

YURT GENELİNDE HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz (Giresun dışında), Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Erzincan çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Orta ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli, Mersin ve Adana çevreleri ile Osmaniye'nin batısında yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak, Kahramanmaraş ile Adana'nın kuzey ve yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Rüzgarın; Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/sa), Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden fırtına, yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli fırtına (60-100 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.