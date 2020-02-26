İstanbul'a fırtına uyarısı! Hızı 100 kilometreye kadar çıkacak
İstanbul'da bugün öğle saatlerinden itibaren fırtınanın etkili olması bekleniyor. Perşembe günü ise fırtına, etkisini artırarak hızını 100 kilometreye kadar çıkaracak.
İstanbul için sarı uyarı geldi! Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbulluları fırtına konusunda uyardı.
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN FIRTINA UYARISI
İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1.Bölge Müdürlüğü'nün verilerini paylaştı.
Açıklama şu şekilde:
"Çarşamba günü, Güney ve Güneybatı yönlerinden esecek olan rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren bölgemizde fırtına (60-75 km/saat), Perşembe günü ise kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."