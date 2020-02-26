Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1526
  • 6,6886
  • 324.991
  • 114288
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. İstanbul'a fırtına uyarısı! Hızı 100 kilometreye kadar çıkacak

İstanbul'a fırtına uyarısı! Hızı 100 kilometreye kadar çıkacak

İstanbul'a fırtına uyarısı! Hızı 100 kilometreye kadar çıkacak

İstanbul'da bugün öğle saatlerinden itibaren fırtınanın etkili olması bekleniyor. Perşembe günü ise fırtına, etkisini artırarak hızını 100 kilometreye kadar çıkaracak.

İstanbul için sarı uyarı geldi! Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbulluları fırtına konusunda uyardı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN FIRTINA UYARISI

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1.Bölge Müdürlüğü'nün verilerini paylaştı.

Açıklama şu şekilde:

"Çarşamba günü, Güney ve Güneybatı yönlerinden esecek olan rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren bölgemizde fırtına (60-75 km/saat), Perşembe günü ise kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

350 bin TL'lik klasik tutku!
Kaan Yıldırım'la adı anılan Hadise'den aşk ilanı!
Yıllar sonra itiraf etti: 8.5 yıl ağladım!
Defne Samyeli, Cem Yılmaz'a gönderme mi yaptı?
Ramo dizisine flaş transfer!
<p>İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni tip ko

Virüse yakalanan İranlı Bakan Yardımcısı´nın zor anları olay oldu

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Şili'de müzik festivalini savaş alanına çevirdiler

Mısır'ın devrik lideri Hüsnü Mübarek hayatını kaybetti