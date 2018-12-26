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  3. İstanbul ve Mardin'de terör operasyonu: 8 kişi tutuklandı 

İstanbul ve Mardin'de terör operasyonu: 8 kişi tutuklandı 

İstanbul ve Mardin'de terör operasyonu: 8 kişi tutuklandı 

İstanbul ve Mardin'de düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 12 kişiden 8'i tutuklandı.

İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 22 Aralık'ta Mardin ve İstanbul'un Arnavutköy, Fatih, Kadıköy, Maltepe, Sancaktepe, Sultanbeyli, Sultangazi ve Zeytinburnu ilçelerinde düzenlediği operasyonda 12 kişi gözaltına alınmıştı. Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

?DHA

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