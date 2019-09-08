İstanbul ve Ankara'ya kayyum atanacak mı? Bakan Soylu'dan flaş açıklamalar

İstanbul ve Ankara'ya kayyum (kayyım) atanıp atanmayacağına ilişkin tartışmalar ve HDP'li belediyelere neden kayyum atandığına ilişkin sorular yanıt buldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “İstanbul’a kayyum atanacak mı?” sorusunu yanıtladı.

Katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Soylu, kayyum konusuna ilişkin olarak, “İstanbul, bir karar verdi. Bir belediye başkanı seçildi. Bu hem demokratik hem hukuki bir karardır. Bir belediye, Türkiye'yi yönetmez ya da büyük büyük laflar ederek ortalarda dolaşmaz. Yapılanlar bir belediye başkanının görevinin üstündedir ama bunu ben değil, o ilin seçmeni değerlendirir. İstanbul ve Ankara için kayyum söz konusu değildir.” diye konuştu.

Bazı belediyelere kayyum atanmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bu işin doğrusu, geçici görevlendirilen belediye başkanları. Kayyum başkan değil, burada geçici olarak vekil atanması söz konusu. Yasalarda bu kanun net bir şekilde belirtilmiştir.” diye konuştu.

Teröre bulaşan belediye başkanlarına yapılan işlemlerin hepsinin anayasaya uygun olduğunun altını çizen Soylu, şunları kaydetti:

“Önceki davalarda 237 yıl 237 ay hapis cezası verildi. Bir kişinin seçilmiş olması istediğini yapabilme özgürlüğünü getirmez. Bir belediye başkanı teröre bulaştığında, yolsuzluk yaptığında seçildikleri için işlem yapmayalım mı? Görevden alınan başkanlarla ilgili mahkemeler sürüyor, cezalar artabilir. Seçilmiş, istediği yolsuzluğu yapamaz.”

“ŞÜPHELER KUVVETLİ OLMASA BU ADIMLAR ATILMAZDI”

Görevden alınan Diyarbakır Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı’ya ilişkin konuşan Soylu, “Terörist cenazesine gideceksin, teröristin ismini caddene vereceksin, teröristlere ilaç sağlayacaksın, onları tedavi edeceksin, personel kimlik kartlarından ay yıldızlı bayrağı gelir gelmez çıkartacaksın... CHP'li kardeşlerime sesleniyorum; bunu hazmedebiliyor musunuz? Ben hazmedemiyorum. Bunlar olduğunda gereken yapılır.” sözlerini kullandı.

Görevden alınan Diyarbakır Belediye Başkanı Mızraklı hakkında 8 farklı soruşturma bulunduğunu belirten Soylu, “Şüpheler kuvvetli olmasa bu adımlar atılmazdı.” dedi.

Kayyumlar atandıktan sonra bölgelerde yapılan çalışmaların gözler önünde olduğunu ifade eden Soylu, “Tunceli’de tekstilde çalışacak adam bulunamıyor. Ağrı’da binlerce kadın için iş istihdamı sağlandı. Biz çocuklarımızı korumak zorundayız.” şeklinde konuştu.

Şırnak Belediyesi’nden 19 havan mühimmatı çıktığı söyleyen Süleyman Soylu, şunları ifade etti:

“O zaman İçişleri Bakanlığı olarak duralım biz hiçbir şey yapmayalım. Cevizli karakoluna yapılan bombalı saldırı… bu araçlar belediyenin araçları. Biz ne yapalım duralım mı? Diyorlar ki seçilmiş... Terörist cenazesine gideceksin, teröristin ismini caddene vereceksin, bizim orada terörle ilişkisi nedeniyle çalışmasını sakıncalı bulduklarımızı gelir gelmez işe alacaksın, yaralı teröristleri gizli gizli tedavi edeceksin, ay yıldızlı bayrağı gelir gelmez personel kimlik kartlarından çıkaracaksın… Biz buna devlet olarak müsaade edemeyiz. Edilmesi de mümkün değil zaten.”

“EŞ BAŞKANLARI SEÇEN KANDİL’DİR”

HDP’li belediyelerin eş başkanlarını seçenin Kandil olduğunu vurgulayan İçişleri Bakanı Soylu, “Bakın bunu burada ilk kez söylüyorum. Türkiye bu rakamı ilk kez duyacak. Bunlar 2015 yılında 15 yaşından küçük 521 tane çocuğu terörist olarak dağa götürdü.” dedi.

“SADECE PKK DEĞİL, FETÖ’DEN DOLAYI DA GÖREVDEN ALDIK”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sitemini “Neden suç işlemiş ya da suça meyilli birini aday olarak gösteriyorlar?” sözleriyle dile getirerek, “Biz geçen dönemde sadece PKK’dan belediye başkanlarını görevden almadık, 7 belediye başkanı da FETÖ’den dolayı görevden alındı.” diye konuştu.

“AVRUPA'DA DA OLUYOR, BİZDE GELİNCE 'SEÇİLMİŞ' DİYORLAR”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "seçilmiş" eleştirilerine yönelik tepkisini şu ifadelerle dile getirdi:

"Hangi demokrasi, hangi seçilmişlik? CHP, Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu, seçilmişler diyor, hangi demokrasi kendini imha eder. Dünyada örneklerine bakın. Teröre karışıyorsan ben sana siyaset yaptırmam. Neyin seçilmişliği. Avrupa’da da oluyor, bize gelince ‘seçilmiş’ diyorlar."

İSTANBUL'A KAYYUM ATANACAK MI?

İstanbul’a kayyum atanıp atanmayacağıyla ilgili soruyu yanıtlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “İstanbul, bir karar verdi. Bir belediye başkanı seçildi. Bu hem demokratik hem hukuki bir karardır. Belediye kendi işini yapar, halk da o zaman takdir eder. Bir belediye, Türkiye'yi yönetmez ya da büyük büyük laflar ederek ortalarda dolaşmaz. Politika yapmak isteyebilirsiniz ama önce işinizi yapın.” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Diyarbakır, Mardin ve Van’da görevden alınan belediye başkanlarına “16 milyonun selamını getirdim.” dediğini hatırlatan Soylu, “Ben de bir İstanbul seçmeniyim, kimseye selam falan göndermedim. Bir yanlış yapılırsa bakan olarak bunu uyarırım.” dedi.

“İSTANBUL VE ANKARA İÇİN KAYYUM SÖZ KONUSU DEĞİLDİR”

Belediye başkanının ülkeyi yönetmek için seçilmeyeceğini aktaran Süleyman Soylu, “Önce kendini işini yapar. Yapılanlar bir belediye başkanının görevinin üstündedir ama bunu ben değil, o ilin seçmeni değerlendirir. İstanbul ve Ankara için kayyum söz konusu değildir. Terör iltisakı olması gerekir, ne İstanbul ne Ankara ile ilgili böyle bir değerlendirmemiz var.” dedi.