İstanbul ve Alman polisinden çeteye ortak operasyon! Telefon sansarları Alman'a kanca attı

Devrim TOSUNOĞLU

Almanya Federal Kriminal Polis Teşkilatı (BKA), Ferudun Ö. liderliğindeki çetenin İstanbul’daki sahte çağrı merkezi üzerinden yaşlı Almanları dolandırdığını belirledi ve İstanbul Mali Suçlarla Mücadele ekipleriyle ortak soruşturma başlattı. Teknik takip sonrası önceki gün iki ülkede eşzamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul, Antalya ve Muğla’da 31’i Türk, 5’i Alman 36 şüpheli yakalandı. Almanya’nın Koblenz ve Osnabrük kentlerinde de 21 Alman, 15 Türk, 1 Arnavut, 2 Brezilya ve 1 de Polonya vatandaşı çete üyesi gözaltına alındı. Almanya-Türkiye dolandırıcılık hattının detaylarına ise AKŞAM ulaştı.

Türkiye’de kandıracak kişi bulamayan dolandırıcılar, rotayı Almanya’ya çevirdi. Şebeke ilk olarak Türkiye’de tatil yapan Almanların kimliklerine ve telefon numaralarına ulaştı. Elebaşı Ferudun Ö., şebekeye akıcı Almanca konuşan yeni eleman aldı.

İstanbul’daki çağrı merkezlerinde yüklü miktarda döviz, silah ve Alman GSM şirketlerine ait SIM kartları ele geçirildi.

DOLANDIRICIDAN EĞİTİM

Bu kişilere uzman telefon dolandırıcıları eğitim verdi. İstanbul’da ofis kiralayan şebeke, çağrı merkezi kurdu, Alman GSM hatları aldı. Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan çetenin Alman üyeleri, yaşlı Almanları, “Hırsızlık şebekesi sizi takip ediyor. Sizi korumaya alacağız. Paranızı bize yollayın” diyerek kandırdı. Çetenin bu yolla en az 3 milyon euroluk vurgun yaptığı belirlendi.

Alman polisinin baskınlarında bir de uyuşturucu serası ortaya çıkarıldı.

ŞİFRE: MAVİ ELMA

Kandırılan Almanlardan alınan paralar, Türkiye’ye kara ve havayoluyla getirildi. Para alışverişinde bulunan Alman ve Türk çete üyelerinin aralarında şifre kullandıkları, “Mavi elma” diyerek birbirilerini tanıdıkları saptandı.

Bir şüpheli de çatıdan kaçarken yakalandı.

BİR DARBE DE İSTANBUL’DA

İstanbul merkezli 4 ilde telefon dolandırıcılığı yapan bir şebekeye yönelik 4 ay süren takibin ardından yapılan operasyonda aralarında elebaşı “Olta Mehmet” lakaplı Mehmet Ç.’nin de olduğu 14 kişi gözaltına alındı, 5’i tutuklandı. Şüphelilerin 4 ay içinde kendilerini polis ya da savcı olarak tanıtarak mağdurları, yaklaşık 6 milyon lira dolandırdıkları öğrenildi. Operasyon sırasında Eyüp’te bir eve yapılan baskında Irak uyruklu şüphelinin içinde su bulunan asansör boşluğuna atladığı, donmak ve boğulmak üzereyken polis tarafından kurtarıldığı öğrenildi.