İstanbul Valisi Yerlikaya'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması
Son Dakika Haberleri.. İstanbul Vali Ali Yerlikaya'dan sokağa çıkma yasağı ile ilgili önemli verileri paylaştı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya:
"İstanbul'da sokağa çıkma yasağı kapsamında bugün;>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız
Emniyet teşkilatımız tarafından 1.405 idari işlem yapılmış, 3.239.015 TL para cezası kesilmiştir.
Jandarma teşkilatımız tarafından 131 idari işlem uygulanmış olup 340.242 TL para cezası kesilmiştir.