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  3. İstanbul Valisi Yerlikaya'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması

Son Dakika Haberleri.. İstanbul Vali Ali Yerlikaya'dan sokağa çıkma yasağı ile ilgili önemli verileri paylaştı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: 

"İstanbul'da sokağa çıkma yasağı kapsamında bugün;
Emniyet teşkilatımız tarafından 1.405 idari işlem yapılmış, 3.239.015 TL para cezası kesilmiştir. 
Jandarma teşkilatımız tarafından 131 idari işlem uygulanmış olup 340.242 TL para cezası kesilmiştir.
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