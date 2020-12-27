27 Aralık 2020 Pazar 00:35 | Son Güncelleme:
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden bekçi için taziye mesajı
AA
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'nde bekçi olarak çalışan 57 yaşındaki Receb Ünlü koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Ünlü için taziye mesajı yayımladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastane polis noktasında 30 yıldan fazla görev yapan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden bekçi Receb Ünlü için taziye mesajı yayımladı.
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından Ünlü'nün fotoğrafına da yer vererek yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:
"Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastane polis noktasında 30 yıldan fazla görev yapan Bekçi Receb Ünlü'yü Kovid-19 nedeniyle kaybettik. Receb Ünlü kardeşimize Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ailesi, yakınları ve emniyet teşkilatımıza sabır ve baş sağlığı diliyorum."