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  3. İstanbul Valisi Yerlikaya: Koronavirüsle mücadeledeki yeni tedbirler hep birlikte uygulanacak

İstanbul Valisi Yerlikaya: Koronavirüsle mücadeledeki yeni tedbirler hep birlikte uygulanacak

İstanbul Valisi Yerlikaya: Koronavirüsle mücadeledeki yeni tedbirler hep birlikte uygulanacak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Başkan Erdoğan'ın koronavirüs ile mücadeleyle ilgili açıkladığı yeni tedbirleri uygulamak için hep birlikte çalışılacağını bildirdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleyle ilgili açıkladığı yeni tedbirleri uygulamak için hep birlikte çalışılacağını bildirdi.

AA'nın aktardığı habere göre, Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Başkan Erdoğan'ın koronavirüsle mücadelede açıkladıkları yeni tedbirleri uygulamak için hep birlikte çalışacaklarını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu tedbirlerin uygulanmasında tüm İstanbulluların sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getireceğine inanıyoruz."

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