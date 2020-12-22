22 Aralık 2020 Salı 11:00 | Son Güncelleme:
İstanbul Valisi Yerlikaya: İkinci dalganın zirve noktasını geride bıraktık
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs salgınının ikinci dalgasının zirve noktasını geride bıraktıklarını duyurdu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs salgınının ikinci dalgasının zirve noktasını geride bıraktıklarını duyurdu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeler yer verdi:
"Covid-19 salgını ikinci dalgasının zirve noktasını geride bıraktık. Hastanede yatan sayısı % 40 oranında, yoğun bakımda yatan sayısı % 25 oranında azaldı" .
Vali Yerlikaya açıklamasının devamında, "Önlemlere uyup, izolasyon kurallarını uyguladıkça, salgının seyriyle ilgili inşallah size hep iyi haberler vereceğiz." ifadelerine yer verdi.