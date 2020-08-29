29 Ağustos 2020 Cumartesi 22:09 | Son Güncelleme:AA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaptığı paylaşımda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından paylaştığı iletide, "Milli mücadele ruhuyla Anadolumuzu işgalcilerden kurtaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun." ifadelerini kullandı.
Yerlikaya paylaşımında, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na giden sürecin anlatıldığı bir videoya da yer verdi.