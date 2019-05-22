Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0968
  • 6,8151
  • 250.282
  • 84.125
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Evden hırsızlık olayları azaldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Evden hırsızlık olayları azaldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Evden hırsızlık olayları azaldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da yılın ilk dört ayındaki evden hırsızlık olaylarının, geçen yılın aynı dönemine göre azaldığını bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İlimizde yapılan başarılı operasyon ve denetimler sonucunda, 2019 yılının ilk 4 ayında yaşanan 'evden hırsızlık' olayları, 2018 yılının ilk 4 ayına kıyasla polis sorumluluk bölgesinde yüzde 30, jandarma sorumluluk bölgesinde yüzde 14 azaldı." ifadelerini kullandı.

Söz konusu verilere göre, polis sorumluluk bölgesinde geçen yılın ilk 4 ayında 7 bin 420 evden hırsızlık olayı yaşanırken, bu yılın aynı döneminde 5 bin 143 olay yaşandı. Jandarma sorumluluk bölgesinde de geçen yılın ilk 4 ayında 68 olay yaşanırken bu yılın ilk 4 ayında 58 evden hırsızlık olayı meydana geldi. 

(AA)    

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ünlü çift evleniyor... Tarih belli oldu!
O soruyu duyunca gözyaşlarını tutamadı
Almeda paylaştı, İşte Efekan bebek
Yılmaz Morgül'den şok açıklama!
Cannes Film Festivali'ne damga vurdular!
Üniversite mezuniyet töreninde, mezuniyetini ters takla atarak kutlamak isteyen bir genç, kafasının

Mezuniyet Kutlamasında Ters Takla Attı, Kafasının Üstüne Çakıldı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Başlarını belaya sokan hayvanların zor anları

ABD'nin S-400 rahatsızlığı: S-400 alımını iptal edin