İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Evden hırsızlık olayları azaldı

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İlimizde yapılan başarılı operasyon ve denetimler sonucunda, 2019 yılının ilk 4 ayında yaşanan 'evden hırsızlık' olayları, 2018 yılının ilk 4 ayına kıyasla polis sorumluluk bölgesinde yüzde 30, jandarma sorumluluk bölgesinde yüzde 14 azaldı." ifadelerini kullandı.

Söz konusu verilere göre, polis sorumluluk bölgesinde geçen yılın ilk 4 ayında 7 bin 420 evden hırsızlık olayı yaşanırken, bu yılın aynı döneminde 5 bin 143 olay yaşandı. Jandarma sorumluluk bölgesinde de geçen yılın ilk 4 ayında 68 olay yaşanırken bu yılın ilk 4 ayında 58 evden hırsızlık olayı meydana geldi.

(AA)