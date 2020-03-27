İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs salgını önlemleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.



İSTANBUL GENELİNDE 39 BİN 614 ÇAĞRIYA YANIT

İstanbullulara evlerinde kalma çağrısı yapan Yerlikaya, 65 yaş üstü İstanbulluların temel ihtiyaçlarının karşılanması için ekiplerin gayret içinde olduğunu söyledi. 39 bin 614 vatandaşın çağrısına yanıt verildiğini kaydeden Yerlikaya, özel bir çalışmayı paylaşmak istediğini belirtti.

6 HAFTA BOYUNCA GIDA KOLİSİ YARDIMI

Vali Yerlikaya, "Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca, 65 yaş ve üstü maddi durumu yeterli olamayan 50 bin vatandaşımıza, 6 hafta boyunca gıda kolisi ulaştıracağız..." açıklamasında bulundu.

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