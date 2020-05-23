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  3. İstanbul Valiliği'nden flaş açıklama! Kamuda mesai saatleri değişiyor
23 Mayıs 2020 Cumartesi 15:47 | Son Güncelleme:

İstanbul Valiliği'nden flaş açıklama! Kamuda mesai saatleri değişiyor

İstanbul Valiliği'nden flaş açıklama! Kamuda mesai saatleri değişiyor

İstanbul Valiliği'nden flaş açıklama! Kamuda mesai İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, kamuda mesai saatlerinin 27 Mayıs'tan itibaren 09.00 - 13.00, 13.30- 17.30 olarak uygulanacağı belirtildi.

İstanbul'da mesai saatlerinde 27 Mayıs'tan itibaren düzenlemeye gidileceği duyuruldu. Daha önce koronavirüs tedbirleri kapsamında değişen mesai saatleri, kamuda 27 Mayıs itibarıyla 09.00 - 13.00, 13.30- 17.30 olarak uygulanacak.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada:

"657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 100 ncü maddesi gereğince; ilimizde mesai saatleri 27.05.2020 tarihinden itibaren 09.00 - 13.00, 13.30- 17.30 olarak uygulanacaktır.

Özel Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre çalışma saatlerinin farklı olarak düzenlenmesi zorunlu olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait hükümler saklıdır.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim." Denildi.


İstanbul Valiliği'nden flaş açıklama! Kamuda mesai saatleri değişiyor
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