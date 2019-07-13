İstanbul Valiliği'nden Aydos Ormanında çıkan yangın ile ilgili son dakika açıklaması

İstanbul Valiliği’nden geçtiğimiz Çarşamba günü Aydos Ormanında çıkan yangın ile ilgili yapılan açıklamada,”; 2006 doğumlu (K.A) ve 2008 doğumlu (F.Ş) adlı (suça sürüklenen) çocukların, arazide buldukları çakmağı denemek üzere kağıt yaktıkları, rüzgarın tesiriyle yangının büyümesi üzerine korkarak, olay yerinden uzaklaştıkları tespit edilmiştir”denildi.