Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7234
  • 6,4662
  • 258.41
  • 97098.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. İstanbul Valiliği'nden Aydos Ormanında çıkan yangın ile ilgili son dakika açıklaması

İstanbul Valiliği'nden Aydos Ormanında çıkan yangın ile ilgili son dakika açıklaması

İstanbul Valiliği'nden Aydos Ormanında çıkan yangın ile ilgili son dakika açıklaması

İstanbul Valiliği’nden geçtiğimiz Çarşamba günü Aydos Ormanında çıkan yangın ile ilgili yapılan açıklamada,”; 2006 doğumlu (K.A) ve 2008 doğumlu (F.Ş) adlı (suça sürüklenen) çocukların, arazide buldukları çakmağı denemek üzere kağıt yaktıkları, rüzgarın tesiriyle yangının büyümesi üzerine korkarak, olay yerinden uzaklaştıkları tespit edilmiştir”denildi.

İstanbul Valiliği’nden geçtiğimiz Çarşamba günü Aydos Ormanında çıkan yangın ile ilgili yapılan açıklamada,”; 2006 doğumlu (K.A) ve 2008 doğumlu (F.Ş) adlı (suça sürüklenen) çocukların, arazide buldukları çakmağı denemek üzere kağıt yaktıkları, rüzgarın tesiriyle yangının büyümesi üzerine korkarak, olay yerinden uzaklaştıkları tespit edilmiştir”denildi. 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Yurt dışında evlenecek
Aleyna Tilki'nin kardeşi de oyuncu oluyor
İmparator tavla oynadı
İclal Aydın ve Efe Kubilay çiftinden üzücü haber!
Acun Ilıcalı'dan flaş Cansu Dere açıklaması
<p>Tarihi Gün programı bu hafta farklı bir gündem ile karşınızda. Moğolistan Bilim ve Teknoloji Üniv

Türklerin Asya´daki İlk İzleri ve Göktürkler - Konuk: Adil Yılmaz | #TarihiGün Bölüm 7

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Bakanlık paylaştı! İşte S-400'lerden en net görüntü

Doğu Anadolu'nun kırmızı periler diyarı