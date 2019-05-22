Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0889
  • 6,8019
  • 249.37
  • 85.217
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. İstanbul Valiliği Eyüpsultan'daki oaly hakkında soruşturma başlattığını açıkladı

İstanbul Valiliği Eyüpsultan'daki oaly hakkında soruşturma başlattığını açıkladı

İstanbul Valiliği Eyüpsultan'daki oaly hakkında soruşturma başlattığını açıkladı

İstanbul Valiliği, Eyüpsultan'da 9 yaşındaki çocuğun inşaattaki çukura düşerek ölümüyle ilgili sorumlular hakkında yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Çarşamba günü saat 18.30'da Eyüpsultan ilçesi İslambey Mahallesi Fulya Sokak'taki bir inşaat alanında açılan kazık direkleri çukuruna düşen 9 yaşındaki Baran Geldi adlı yavrumuz hayatını kaybetmiştir. Meydana gelen bu üzücü olayın sorumluları hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır" 

(DHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Yılmaz Morgül'den şok açıklama!
Cannes Film Festivali'ne damga vurdular!
Çiğnenmiş sakıza 14.000 dolar ödedi
Helin Avşar'ın son hali herkesi şaşırttı
Ünlü model sevgilisini bıçakladı!
´Paylaşımcı olursak hepimiz doyarız´ diye düşünen tavşancıklar

Paylaşmak Güzeldir

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Niğde'de kuraklığa dayanıklı yerli patates geliştirildi

Ordulu balıkçıların Romanya açıklarında saldırıya uğradığı iddiası