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İstanbul trafiğini kilitleyen kaza!

İstanbul trafiğini kilitleyen kaza!

Esenyurt'ta TIR'a çarpıp, savrulan motosikletteki iki kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Beylikdüzü yönünde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza saat 14.00 sıralarında Esenyurt, TEM Otoyolu Haramidere Bağlantı Yolu Balıkyolu Caddesi Köprüsü'nün altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 39 SG 382 plakalı motosiklet sürücüsü Beylikdüzü istikametinde giderken plakası alınamayan TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü ve arkasındaki kişi yola savruldu. TIR sürücüsü olay yerinden kaçarken, motosiklettekiler yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.  Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle yolun iki şeridi trafiğe kapatılırken trafik iki şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kaza nedeniyle Beylikdüzü yönünde trafik yoğunluğu oluştu. 

Kazanın olduğu yerde yaralılardan birine ait ayakkabı dikkat çekti. Kazayı gören Caner Karataş, "Motosiklet TIR'a çarptı, motosikleti bir tane genç kullanıyordu. Diğer arkadaşa bir şey olmamıştı. İkisinde de kask vardı" dedi.  Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

DHA


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